Angélica e Xuxa prometem surpresa aos fãs no 'Domingão': 'Queixo caído'

Amigas há décadas, Angélica e Xuxa mostraram os bastidores de uma apresentação que será exibida no 'Domingão' e prometeram algo surpreendente aos fãs

Angélica dividiu registros de um momento especial que teve com Xuxa, nesta quinta (22). Nos bastidores do Domingão, comandado pelo marido da apresentadora, Luciano Huck, as amigas se reuniram para prepararem uma apresentação especial, que será exibida no quadro Lip Sync, a nova aposta do programa.

"Bastidores com minha 'miglez', preparando algo que vai deixar todo mundo de queixo caído! O quadro 'Lip Sync' estreia neste domingo, no 'Domingão', e mal podemos esperar para vocês assistirem! Vai ser simplesmente incrível! Vocês não perdem por esperar!", garantiu Angélica na publicação.

Nos registros, Xuxa e Angélica aparecem se abraçando e ensaiando o número que apresentarão juntas no camarim do programa. O momento fofo entre as duas animou os fãs, que acompanham há muito tempo a amizade de décadas:

"Vocês duas juntas me fazem tão bem e nem imaginam", escreveu um usuário do Instagram. "Que mulheres talentosas, não vou perder o 'Domingão' por nada!", garantiu uma admiradora das loiras. "Vocês juntas me trazem muitas lembranças e saudade", escreveu a outra.

A duas artistas não escondem que são muito próximas uma da outra e já revelaram que tem um grupo de mensagens onde conversam também com Eliana. Em uma declaração, Angélica atiçou a curiosidade do público ao revelar que ela e as amigas têm "piadas internas".

Angélica relembra tentativa de rivalidade com Xuxa

Em maio, Angélica deu uma declaração sobre a amizade com Xuxa a CARAS Brasil. Na ocasião, a artista relembrou que, no show business, já tentaram criar uma rivalidade entre as duas, o que nunca aconteceu:

"Existia um ganho das marcas, existia um ganho da mídia, existia um ganho dos empresários. Porque quando você coloca uma coisa de Fla - Flu, de rivalidade, você forma dois times. E quando você forma dois times, começa a criar assuntos, começa a vender. Então, as pessoas gostavam de formar dois lados", explicou ela.