André Marques revela que teve experiência inusitada com o irmão

André Marques abriu o jogo sobre sua vida íntima em programa e revelou uma experiência que teve com o irmão quando tinha 16 anos

André Marques foi um dos convidados do programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e abriu o jogo sobre sua vida íntima. O apresentador revelou que teve sua primeira org** ao lado do irmão quando tinha 16 anos.

"Era muito pequeno. A primeira vez que participei de um vuco-vuco assim, foi eu, meu irmão e duas donzelas. Eu tinha uns 16 anos", disse ele.

O famoso ainda contou que é adepto de brinquedos eróticos. "Já abriram minha mala no aeroporto. Sempre tem objetos sexuais. Peguei uma britadeira elétrica de bateria, cortei a ponta, soldei e botei uma rol* na ponta”, afirmou.

Cem dias sem cigarro

André Marques dividiu uma conquista muito importante com seus seguidores das redes sociais. O apresentador gravou um vídeo para revelar que ele está há cem dias sem fumar cigarro e deu detalhes sobre como está se sentindo durante esse período.

"Acabei de chegar da academia e vim dar uma volta aqui no condomínio onde eu moro. Tem um cara na academia que sempre pergunta: 'E aí, está sem fumar ainda?'. E me toquei que hoje faz cem dias que parei de fumar. Isso é um bom sinal porque não estou nem lembrando do cigarro", começou ele.

Em seguida, ele contou como a decisão de parar de fumar melhorou a sua vida. "Quando bebo, quando tomo um cafezinho... Agora que tomei, eu me lembro de fumar, mas não estou com vontade. Graças a Deus. Sem remédio, sem nada. Estou com um sono melhor, me trouxe mais disposição, me trouxe alguns quilos a mais que já falei e estou na briga para perder. [Ganhei] Quase quinze e já perdi uns quatro. Mas sigo lutando", acrescentou o apresentador.

"A ansiedade e alguns vícios que a gente tem, em especial a doença, a obesidade é para sempre a luta. Eu sigo na luta. Apenas dou essa satisfação aqui para estimular pessoas também. Recebo muitas mensagens... 'Parei de fumar por sua causa'. Os amigos mais próximos não acreditavam que eu pararia de fumar, se ferraram. Estou ganhando várias apostas. Vamos lá, cem dias, vamos em frente. Você consegue também", completou.