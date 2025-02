Ex-esposa de Roberto Justus vai ao almoço de aniversário de Ana Paula Siebert

No almoço de aniversário de Ana Paula Siebert na fazenda, ex-esposa de Roberto Justus marca presença e posta fotos do momento

A ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman, postou fotos ao lado da atual mulher do empresário, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Neste sábado, 15, a mãe de Vicky Justus fez um almoço antecipado para seu aniversário na fazenda da família e a ex de seu marido foi uma das convidadas.

Em sua rede social, Sacha postou cliques do momento e encantou ao surgir no evento. Além de aparecer com a anfitriã e a herdeira dela, a ex de Roberto Justus posou com sua filha, Fabiana Justus, e a nora, Fran Justus, casada com seu primogênito, Ricardo Justus.

"Fim de semana especial, comemorando o niver da Ana Paula Siebert! Tudo lindo e perfeito, num almoço delicioso, com muito sol, música, dança e alto astral! Viva as aquarianas", escreveu Sacha ao revelar os cliques.

Para quem não acompanhou, Ana Paula Siebert fez um almoço "simples" para já comemorar seu aniversário de 37 anos. No próximo dia de 18 é realmente a data, contudo, ela já iniciou as celebrações. Com seu toque especial, ela montou mesas deslumbrantes e deu lembrancinhas personalizadas para os convidados.

Ana Paula Siebert fala sobre a ex-esposa de Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, mostrou mais uma vez que se dá muito bem com as ex-mulheres e mães dos outros filhos do empresário. Prova disso foi a foto que ela compartilhou ao lado da mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman.

Tempos atrás, a família se reuniu no apartamento da influenciadora digital para celebrar a chegada de seus 38 anos e a madrasta tirou uma foto ao lado da primeira esposa do marido. Sorridente, Ana Paula Siebert surgiu abraçando Sacha.

A dupla cheia de beleza então encantou ao aparecer curtindo mais um ano de vida da mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do pequeno Luigi. "Amo", escreveu a atual esposa de Roberto Justus sobre a ex dele.