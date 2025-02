A modelo Amanda Kimberlly pede para internautas pararem de rivalizar as irmãs Helena e Mavie, filhas do jogador de futebol Neymar Jr.

A modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos, expressou a sua indignação nesta terça-feira, 18, ao denunciar um perfil que está atacando a sua filha Helena, fruto do relacionamento com jogador de futebol Neymar Jr. Isso porque a influenciadora pediu para que os internautas parassem de rivalizar a herdeira com Mavie , filha do atleta com a influenciadora Bruna Biancardi.

"Estou cansada, definitivamente cansada desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil. Eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação", disse.

"Quer me atacar? Ok, eu aguento! Mas a minha filha, não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", desabafou. "Chega, cada família está seguindo sua vida e seu caminho, está tudo ok entre todos. Você não precisa gostar de x para atacar y... Parem de rivalidade, de ficar comparando as crianças", suplicou.

Amanda Kimberlly revela o tema do aniversário de 1 ano da filha

Nesta segunda-feira, 17, Amanda Kimberlly decidiu abrir uma caixinha de perguntas por meio dos stories em seu perfil no Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre os prepativos para a festa de um ano de sua filha, Helena, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

"Já tem em mente qual será o tema do aniversário de 1 ano da Helena?", questionou a pessoa. "Jardim", contou a influenciadora. Ainda durante a interação, ela contou como está sendo a introdução alimentar da pequena, que completou 7 meses recentemente. "Uma bagunça boa", resumiu. Confira!

