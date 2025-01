Alinne Rosa relembra depressão: 'Sem vontade de viver'

A cantora Alinne Rosa participou do programa Encontro, exibido pela Rede Globo, e relembrou a sua luta contra a depressão

Nesta sexta-feira, 3, Alinne Rosa participou do programa Encontro, exibido pela Rede Globo, e recebeu uma homenagem da mãe Valdinete Oliveira, que relembrou a luta da filha contra a depressão.

“Eu fico muito feliz que ela está aí no programa. Cada sorriso dela me deixa emocionada. Quando eu vejo ela se arrumando para viajar, para sair, [porque] pelo o que eu passei com a minha filha, dentro do quarto, chorando... só eu sei. Hoje, graças a Deus, ela está se recuperando aos poucos. Eu fico muito feliz com as pessoas que estão sempre do lado dela. Hoje ela é outra Alinne. Te amo, minha filha", declarou Valdinete.

A artista relembrou o momento difícil. "Vivia uma vida dupla. Fazia o show, voltava para casa e acabava o mundo, aquela escuridão. A depressão deixa a gente sem força, sem vontade de viver, fazer as coisas que a gente ama. Vivi isso durante muito tempo procurando tratamentos, terapias. Até achar um médico, terapeuta, que te faça bem, foi um longo caminho", disse Alinne.

Para concluir, Alinne fez questão de ressaltar a importância de buscar ajuda. "Fiquei muito tempo carregando esse peso no silêncio. Quando comecei a ver a luz no fim do túnel, falei que iria falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber. Depressão não é frescura, falta de Deus, fraqueza, é doença e a gente precisa tratar isso como doença. Saúde mental hoje em dia está uma epidemia de doença mental e a gente, cada vez mais, precisa falar sobre isso", afirmou.

Desabafo

Recentemente, a cantora Alinne Rosa usou usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde mental. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, ela se emocionou ao falar sobre os anos que passou enfrentando a depressão e celebrou as mudanças que conseguiu fazer em sua vida após sete anos de luta contra a doença.

"Para mim está sendo um divisor de águas [gravar esse vídeo]. Passei um período muito difícil e poucas pessoas souberam, fiquei seis, sete anos em uma depressão fortíssima. Com isso diminuí muita coisa, diminuí minha agenda, deixei de fazer programa de televisão, perdi muitas coisas, muitas oportunidades, por conta disso tudo que eu estava vivendo", iniciou ela.

A cantora disse ainda que, por um tempo, não conseguia sair de casa e lutava para cumprir sua agenda profissional. "Eu não saía de casa, em muitos dias era muito difícil sair da cama. Eu ia para os shows -- nunca deixei de cumprir minha agenda --, terminava, voltava para casa e era uma luta diária para tentar fazer o mínimo", ela continuou.

"Foi muito tempo tentando descobrir um diagnóstico, muito tempo testando medicações e terapias (convencionais ou não), com apoio dos meus amigos, da minha mãe. Foram momentos que não desejo para ninguém. Depois de muitos anos estou me sentindo viva de novo, estou me sentindo estimulada para criar e entrar de cabeça no meu trabalho", complementou a famosa.

"Minha vida pessoal está ótima, também. Quando eu tive esse quadro, eu não tinha esperanças de nada. Para mim, o futuro era esperar morrer. Acordava e esperava chegar a noite para dormir de novo", disse Alinne Rosa.

Leia também: Alinne Rosa faz insinuações nas redes sociais e expõe ex-namorado: "Violência psicológica"