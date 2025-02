Alessandra Negrini reflete sobre aparência jovial: 'Envelheço, como todo mundo'

A atriz Alessandra Negrini falou sobre como cuida de sua saúde ao ser questionada sobre a fama de ser 'eternamente jovem'

Alessandra Negrini chama bastante atenção nas redes sociais por sua aparência jovial e ela decidiu falar abertamente sobre o assunto.

"Eu envelheço, sim, como todo mundo. O importante é se cuidar, se sentir bem, ser livre para viver e celebrar a existência, esse é o foco. Exercício é básico, que nem escovar os dentes ou tomar banho. Não dá para viver sem. Não precisa ser rato de academia, cada um encontra seu jeito", disse ela em entrevista ao jornal 'O Globo'.

A atriz também ressaltou seu cuidado com a alimentação. "Eu controlo a alimentação, sim, mas adoro comer. Sou apreciadora das boas coisas da vida. Mas é um desafio, não dá para liberar, não. Por isso caminhar, dançar, fazer exercício ajuda a poder sair da dieta. Eu saio muito para dançar, e não necessariamente bebo nesses dias. Enfim, vou dando um jeitinho", acrescentou ela

Negrini, que irá viajar pelo nordeste com o monólogo 'A árvore', também falou sobre voltar a fazer novela. Ela está longe da TV desde 'Travessia' (2022). "Estou com saudades de fazer novelas, apesar da rotina exaustiva. Elas ainda têm um alcance de público muito grande e se comunicam diretamente com o Brasil. Eu gosto disso. Acho bonito", completou.

Alessandra Negrini celebra aniversário do filho com vídeo especial

Em dezembro do ano passado, Alessandra Negrini usou suas redes sociais para celebrar o aniversário do filho Antônio, que completou 28 anos. O rapaz é fruto do relacionamento da famosa com Murilo Benício.

A atriz publicou um vídeo em que mostra diversos momentos especiais ao lado do herdeiro. "Parabéns, meu filho! Te admiro, te amo! Que você conquiste tudo o que você deseja", escreveu ela, que também é mãe de Betina, de 19 anos, com o cantor Otto. . Veja a publicação!

