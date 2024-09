Alerta de fofura! Fernanda Paes Leme encanta ao exibir o sorriso da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme encanta ao compartilhar momento fofo com a filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio

Nesta quinta-feira, 5, Fernanda Paes Leme encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto da filha Pilar, que está prestes a completar cinco meses de vida. A pequena, que é fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, apareceu exibindo o sorrisão nas redes sociais da apresentadora.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda abriu um álbum de fotos com o tema ‘dor nas costas’ em tom de brincadeira. Nos registros, ela apareceu segurando a herdeira, que apareceu super sorridente em seu colo: “Dor nas costas, mamães e papais?! Nesse post só vale foto com filho no braço”, ela legendou.

Nos comentários, Fepa, como é apelidada pelos seguidores, recebeu muitos elogios: “Linda essa boneca”, uma admiradora comentou. “Coisa mais linda do mundo”, escreveu outra. “Muita dor nas costas aqui, mais tem muito amor também”, disse mais uma. “Pilar, cada dia mais a cara da mãezona”, disse outra.

Vale lembrar que Fernanda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, na última segunda-feira, 2, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece ao lado do marido Victor Sampaio e da filha Pilar, de quatro meses.

Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre as mudanças da maternidade. "Como uma criança muda tudo. Estava parada no trânsito agora e olhando minha galeria de fotos. Milhares milhares milhares… A protagonista? Pilar. Claro. E como eu fico apaixonada em estar com ela, brincando e quando estou longe. Fico vendo fotos dela”, se derreteu.

