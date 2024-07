Além de Pabllo Vittar, quais brasileiros atingiram o top mundial?

Pabllo Vittar está no Top 5 do Spotify Global com a canção 'Alibi'. Conheça outros artistas brasileiros que também já estiveram no ranking

Pabllo Vittar (30), drag queen maranhense que já é conhecida por vários hits em solo nacional, alcança pela primeira vez o Top 5 do Spotify Global com Alibi, canção feita em parceria com a irani-holandesa Sevdaliza (36) e a francesa Yseult (29). A faixa já virou trend no TikTok e cresce a cada dia no aplicativo de streaming musical. Atualmente, Alibi supera 31,6 milhões de plays na plataforma. Outros artistas brasileiros já conquistaram posições elevadas no ranking de mais tocados do mundo no Spotify. Confira os maiores sucessos:

Anitta

A funkeira não cansa de colecionar colocações na lista de músicas mais tocadas no mundo. Em março de 2022, a cantora conquistou a primeira posição do ranking com o hit Envolver, mas antes do feito histórico — Anitta (31) foi a primeira brasileira a atingir a marca —, ela já havia conquistado ótimas posições com outras canções. Na época, o melhor alcance de um brasileiro no Top 50 do Spotify havia sido da própria Anitta, que havia ocupado a 18ª posição com Vai Malandra.

A artista também já chegou ao Top 19 com a composição Downtown, parceria com J Balvin (39), ao Top 24 com Me Gusta, composta com Cardi B (31) e Myke Towers (30) e ao Top 26 com R.I.P., ao lado de Sofia Reyes (28) e Rita Ora (33). O último grande sucesso da brasileira foi BELLAKEO, canção lançada no final de 2023, em parceria com o rapper mexicano Peso Pluma (25), que atingiu a oitava posição no raking.

Luísa Sonza

A loira emplacou muitos sucessos entre o público brasileiro antes de chegar na lista do Spotify Global. A primeira canção de Sonza (25) a atingir o Top 50 foi Penhasco2, uma parceria com a americana Demi Lovato (31). A música, aclamada pelo público da cantora por ser mais intimista, estreou em 41º lugar no mundo.

Outro feito marcante da carreira de Luísa foi a conquista do 27º lugar das mais tocadas no mundo com Chico, composição que abalou milhares de corações por aí — inclusive o da cantora, que escreveu a música em homenagem ao então namorado, Chico Moedas (28), que, posteriormente, traiu a compositora.

Marília Mendonça

A rainha da sofrência, Marilia Mendonça (1995-2021), quebrou recordes durante toda a sua carreira. A cantora sertaneja faleceu em 2021 e a regravação de Leão, presente no disco póstumo Decretos Reais, foi uma das canções mais ouvidas da plataforma musical na época. A música conquistou o 30º lugar na plataforma, com mais de 2,3 milhões de reproduções.

Dennis e MC Kevin O Chris

Tá Ok, um dos maiores sucessos de 2023, chegou à 25ª posição do ranking global do Spotify. O funk conquistou o público e a coreografia foi sucesso no TikTok. O clipe da parceria entre Dennis (43) e MC Kevin O Chris (26) marcou 148 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso foi tanto que a música ganhou uma versão remix com as participações de Karol G (33) e Maluma (30).

Leo Santana

Com uma carreira marcada por hits dançantes, Leo Santana (36) conquistou mais uma marca com a canção Zona de Perigo, considerada a música do carnaval de 2023. Na plataforma de streaming musical, a composição atingiu 2,9 milhões de reproduções em um período de 24 horas, o que a impulsionou para o 11º lugar no top 50 de músicas mais ouvidas no mundo.

Pedro Sampaio

Sucesso do disco Chama Meu Nome, de Pedro Sampaio (26), a canção Dançarina, feita em parceria com MC Pedrinho (22), rapidamente se tornou hit no TikTok e foi responsável por levar o cantor à primeira posição da parada brasileira de singles do Spotify. Além do sucesso no Brasil, a música atingiu o Top 25 Global, chegando à 24ª posição de canções mais reproduzidas do mundo.

Ana Castela

A boiadeira, que coleciona títulos na lista de canções mais reproduzidas no Brasil, também já teve músicas no Top 50 do Spotify Global. O último sucesso foi Deja Vu, composição da cantora em parceria com Luan Santana (33), que atingiu a 29ª posição no ranking do mundo — a primeira vez da artista no Top 30 Global.