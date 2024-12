Adriane Galisteu abre as portas de sua casa para celebrar amigo oculto da equipe

A apresentadora Adriane Galisteu reuniu a família e sua equipe para um amigo oculto descontraído em sua casa; confira as fotos

Na última sexta-feira, 6, Adriane Galisteu abriu as portas de seu apartamento em São Paulo para receber a equipe que a acompanha ao longo do ano em uma animada comemoração de amigo secreto. A apresentadora preparou uma confraternização de fim de ano descontraída e mostrou alguns dos presentes que ganhou, incluindo uma camiseta da Balenciaga com a frase "I'm not fake" - "Eu não sou falsa", em português.

Entre os convidados estavam o stylist Thidy Alves, o marido de Adriane, o empresário Alexandre Iódice, o filho do casal, Vittorio, e a mãe de Galisteu, Dona Emma.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Adriane Galisteu opinou sobre suposta filha de Ayrton Senna

Adriane Galisteu já comentou sobre a possibilidade de seu ex-namorado, o piloto Ayrton Senna (1960-1994), ter sido pai de uma garota chamada Victoria. A pequena seria fruto da relação com a modelo Marcella Prado e, para a apresentadora, não seria impossível a relação ser verdadeira.

"Na nossa primeira viagem juntos, em 1993, ele me falou dela [Marcella Prado]. Não acho impossível a menina ser filha dele. Pela foto, eu até os achei parecidos", afirmou Adriane Galisteu, em uma entrevista à 319ª edição da Revista CARAS.

"Mas o que é certo é certo. Tem que fazer logo o exame e acabar com essa lenga-lenga. Se a menina for filha dele, tem direito a tudo o que for dela. Talvez esteja na hora da família Senna dividir um pouco. Eles já ganharam tanto", afirmou a artista, à época. Confira a entrevista completa!