Airfryer: 5 modelos de sucesso disponíveis por excelentes preços na Amazon

Reunimos alguns modelos de airfryer de marcas renomadas no mercado à venda por preços imperdíveis na Amazon

Descubra os melhores modelos de airfryer disponíveis na Amazon com preços imperdíveis! Neste guia, apresentamos cinco opções de sucesso que combinam inovação e eficiência para transformar sua cozinha, de marcas como Mondial a Electrolux. Aproveite as ofertas e encontre o aparelho ideal para uma alimentação mais saudável e prática! 1. Airfryer Electrolux Efficient EAF30 4L 110V por Rita Lobo - https://amzn.to/4doiAv0 Prepare refeições mais saudáveis e saborosas com a AirFryer Electrolux EAF30. Com capacidade de 4 litros, ela reduz gordura em até 90% e calorias em 50%, utilizando pouca ou nenhuma gordura. Além de economizar óleo e contribuir para o meio ambiente, o modelo possui controle de temperatura, timer, potência de 1400W e desligamento automático, garantindo praticidade e segurança na cozinha.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. Air Fryer Sem Óleo Mondial 5L 110V - https://amzn.to/3YpFzRY A Air Fryer Mondial com cesto de 5 litros oferece praticidade e alimentação saudável, permitindo cozinhar sem óleo com sua Tecnologia de Circulação de Ar Quente. Com alta potência, design compacto, e cesto antiaderente, ela proporciona rapidez, facilidade na limpeza e versatilidade de receitas. Inclui controle de temperatura até 200°C, timer de 60 minutos, aviso sonoro e desligamento automático.

Créditos: Reprodução/Amazon

3. Airfryer Philips Walita 3000 Series - https://amzn.to/4fpXZIw A AirFryer Philips Walita possui tela sensível ao toque com 7 predefinições e é até 2 vezes mais silenciosa e 18% mais rápida que concorrentes, com 23% de economia de energia. Com capacidade de 4L (2,6L útil), oferece até 90% menos gordura e inclui timer, desligamento automático e peças fáceis de limpar. Utilize o app NutriU para receitas personalizadas e prepare refeições saudáveis e saborosas com a tecnologia Rapid Air.

Créditos: Reprodução/Amazon

4. Airfryer Sem Óleo Mondial AFN-80 110V - https://amzn.to/4c6lmnB A Air Fryer AFN-80 da Mondial possui 8 litros de capacidade e o cesto com a maior área plana do mercado, ideal para grandes porções. Com tecnologia de circulação de ar quente, permite cozinhar sem óleo, garantindo alimentos crocantes e saudáveis. Inclui cesto removível, controle de temperatura até 200°C, timer, desligamento automático e é fácil de limpar, proporcionando praticidade e versatilidade na cozinha.

Créditos: Reprodução/Amazon

5. Air Fryer + Forno Mondial AFO-12L-BI - https://amzn.to/4d12V4S A Air Fryer AFO-12L-BI da Mondial combina as funções de fritadeira e forno, oferecendo 12 litros de capacidade para grandes porções. Com 10 funções pré-definidas, tecnologia de circulação de ar quente, e cesto e assadeiras antiaderentes, permite cozinhar de forma saudável sem óleo. Inclui painel digital, iluminação interna e fácil limpeza, ideal para preparar uma variedade de receitas.

Créditos: Reprodução/Amazon