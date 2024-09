Virginia Fonseca não consegue segurar o riso ao ver o tombo da filha: ‘É pecado?’

Virginia Fonseca se diverte com a queda da filha mais velha, Maria Alice, e compartilha vídeo do tombo em suas redes sociais; assista

Virginia Fonseca não conseguiu segurar o riso ao ver sua filha, Maria Alice, de três anos, levar um tombo durante uma brincadeira no quintal de sua mansão. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o vídeo do acidente e mostrou que a pequena acabou caindo enquanto fazia uma curva com seu carrinho de brinquedo.

Em seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou um vídeo divertido em que suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, que está prestes a completar dois, aparecem brincando com Hebert Gomes. Enquanto seu assessor e a caçula correm pelo quintal, a herdeira mais velha pilota seu carrinho de brinquedo em alta velocidade.

Acontece que, durante uma curva, Maria Alice se desequilibrou e levou um tombo em cima de uma planta da mansão. Ao postar o vídeo, Virginia admitiu que não conseguiu segurar a risada e brincou com os seguidores, perguntando se seria pecado rir da situação. Embora não tenha revelado o estado da pequena após a queda, parece que tudo ficou bem.

“É PECADO RIR?! São muitas camadas em um vídeo só”, Virginia se divertiu com a cena inusitada. Nos comentários, os seguidores também deram risada da queda da menina: “Eu amo a Maria Flor, ela rindo da Maria Alice caindo”, disse um admirador. “A floflo sorrindo, o Beth desesperado”, apontou outra. “O Herbert olhando pra ver se você tava vendo”, brincou mais uma.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virginia cai na gargalhada com uma queda de Maria Alice. Recentemente, a empresária milionária conseguiu mostrar o momento em que sua herdeira mais velha acabou caindo na parte rasa da piscina e logo levantou. Na sequência, a loira deu risada, mas aconselhou para tomar mais cuidado.

É válido mencionar também que Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2 anos, e José Leonardo, recém-nascido. Nas redes sociais, a influencer compartilha o dia a dia de sua família, incluindo os momentos de diversão das crianças, os desafios da maternidade e também a sua volta ao corpo antes da gestação.

