Festival de móveis e colchões: 11 itens em oferta no Mercado Livre

Esse colchão antistress possui espuma tridimensional D33 Balance em seu interior, combinada com uma camada de conforto de espuma soft light. A tecnologia DeepZen usa fios de carbono Nega-Stat entrelaçados no tecido para dissipar os íons nocivos do corpo, proporcionando um sono profundo e revigorante.

Confira as melhores opções para a sua casa e escolha as suas:

Está pensando em renovar os móveis da sua casa? Esse é o momento ideal! Preparamos uma lista com 11 móveis e colchões em oferta no Mercado Livre para você garantir seus favoritos. Tem de tudo: colchão, cômoda, mesa e muito mais!

Com 6 gavetas, essa cômoda é a escolha perfeita para aprimorar a beleza e organização do quarto, além de acomodar objetos e garantir praticidade e ordem ao espaço.

Esse guarda-roupas garante conforto e o design necessário para manter a ordem no ambiente. Conta com duas gavetas, quatro prateleiras e seis nichos, além de três cabideiros de madeira.

Com o objetivo de despertar a imaginação dos pequenos, esse treliche acomoda até três pessoas de forma confortável. Possui estrutura em madeira maciça clear, escada com quatro degraus e escorregador montável.

6. Penteadeira, Ditália: https://mercadolivre.com/sec/2jxBWdy

Sinta-se como uma estrela de cinema com essa penteadeira, que apresenta um estilo limpo e moderno para o seu quarto. Fabricada em madeira MDP UV com bordas melamínicas brancas, conta com 7 gavetas onde você pode organizar desde joias até documentos, tornando seu ambiente muito mais organizado e elegante. A base superior da mesa é ideal para guardar lembranças, trabalhar no seu notebook e se divertir no espelho.