Dia das Crianças: garanta livros infantis com até 70% off na Amazon

Confira 11 obras infantis com desconto na Amazon

O Dia das Crianças está chegando e, se você deseja presentear os pequenos com livros infantis incríveis, não pode perder essa oportunidade! Listamos 11 obras que estão com até 70% off na Amazon e que vão fazer toda a diferença no dia a dia das crianças. Confira e escolha seus favoritos para presentear: 1. Perigoso!, de Tim Warnes: https://amzn.to/3Ne5K7r Bob é uma toupeira que adora etiquetar as coisas. Um dia, ele encontra uma coisa muito estranha. Uma coisa escamosa. Uma coisa escamosa com dentes pontudos. Ahhh! Cuidado, Bob!

Reprodução/Amazon

2. Muito cansado e bem acordado, de Susanne Strasser: https://amzn.to/4gRC7GI O porco-espinho, a raposa, o burrico, o pelicano e o jacaré estão todos dormindo, muito cansados… mas a foca está bem acordada. E ela não quer saber de ficar na cama! E agora? O que os outros dorminhocos vão fazer? Este livro, para leitores bem pequenos, torna a hora de dormir um momento mais divertido e gostoso para toda a família.

3. Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado: https://amzn.to/3Y6hOhh Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco. Esta narrativa delicada e tocante aborda temas como autoaceitação, respeito às diferenças e a beleza da diversidade. Com ilustrações encantadoras e uma mensagem poderosa, o livro convida os leitores a refletir sobre a importância de valorizar a singularidade de cada pessoa, independentemente de sua cor de pele.

4. Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha: https://amzn.to/3BtnE3z Situações do cotidiano ganham encanto nas palavras de Ruth Rocha, que inova a maneira de contar histórias. Os personagens dos três contos deste livro são crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e vivacidade: Marcelo cria palavras novas; Teresinha e Gabriela acabam se identificando, apesar das diferenças; Caloca compreende a importância da amizade.

5. A casa sonolenta, de Audrey Wood: https://amzn.to/4gMzhTd Numa casa sonolenta, com uma cama confortável, todos vivem dormindo. As repetições no texto dão o tom sonolento, que é interrompido por uma pulguinha acordada.

6. Divertida Mente 2, de Culturama: https://amzn.to/3TPMIIf Riley chegou na fase da adolescência e, com isso, novas emoções surgem em sua vida. Entenda como a Alegria, a Tristeza, o Raiva, o Medo e a Nojinho vão reagir à chegada da Ansiedade, do Vergonha, da Inveja e da Tédio. Será que todas as Emoções vão aprender a "conviver" em harmonia? Ou será que essa novidade vai causar muita confusão? Acompanhe essa incrível história e descubra!

7. O coelho, o escuro e a lata de biscoitos, de Nicola O’Byrne: https://amzn.to/3ZNRWYC Era uma vez um coelho que não queria ir dormir. Então, ele teve uma ideia brilhante para adiar a hora de ir para a cama. Prendeu o escuro em uma lata de biscoitos! Com o sol iluminando tudo, ele continuaria acordado, certo? Mas será que o escuro só serve para a gente dormir? Nessa aventura, o coelho vai acabar descobrindo que muitos animais – e até plantas – precisam que anoiteça! Vai perceber também que dormir não é assim tão ruim.

8. A árvore generosa, de Shel Silverstein: https://amzn.to/4dsu3ch Neste clássico da literatura infantil, um menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brinca em seus galhos e descansa sob sua sombra. Porém, à medida que vai crescendo, fica cada vez mais exigente em seus pedidos, e a árvore, mesmo com poucos recursos mas cheia de amor, continua a fazer tudo o que ele quer. O menino ama a árvore; e ela, feliz, o ama também. Porém, à medida que o tempo passa, o garoto cresce e começa a desejar mais do que a simples companhia de sua amiga para brincar e repousar. Ele passa a querer dinheiro, uma casa, uma esposa... E a árvore, sem muitos recursos para ajudá-lo mas disposta a qualquer coisa para vê-lo feliz, vai se desfazendo aos poucos, mostrando que, pelo amor do menino, pode abrir mão de sua própria vida.

9. Minha mamãe e eu, de Sam Hilton: https://amzn.to/3Y7F0vr Você concorda que nossas relações são uma das coisas mais importantes? Este agradável livro de recordações é uma forma maravilhosa de criar memórias preciosas. As crianças pequenas vão adorar desenhar e compartilhar histórias sobre sua família. Um livro de atividades para preencher em conjunto.

10. O caso do bolinho, de Tatiana Belinky: https://amzn.to/4etwZqD Um conto tradicional reescrito com a experiência de quem entende de criança. Baseando-se na repetição das ações, o enredo tem um humor natural, perfeitamente adequado às crianças pequenas.

11. Abigail, de Catherine Rayner: https://amzn.to/3zFoc5L Abigail adora contar. É seu passatempo favorito. Mas quando ela resolve contar as listras da zebra e as manchas do guepardo, eles simplesmente não ficam parados. Não tem jeito! O que Abigail vai fazer?

