O ator Sergio Guizé encantou os fãs das redes sociais ao compartilhar cliques raros ao lado da mãe, que completou mais um ano de vida

Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Cleide Guizé, que completou mais um ano de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou alguns cliques em que aparece todo sorridente ao lado da aniversariante do dia e se declarou para ela. "Te amo dona Cleide", começou o artista no começo da legenda.

E completou: "Você é a melhor mãe que tenho e um ser incrível de olhar bonito. Só amor explica mesmo. Sorte, saúde e sucesso. Tamo junto hoje e sempre. Parabéns pelo seu aniversário", completou a homenagem.

Dona Cleide também recebeu uma mensagem carinhosa da nora, a atriz Bianca Bin. Nos comentários, ela parabenizou a sogra. "Amooooo!!!!! Já tô chegando pra te abraçar, Erzaaaaa!!!!! Te amoooo, sogra", escreveu ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Guizé (@sergioguize)

Bianca Bin impressiona com declaração para Sérgio Guizé

Em maio, Sergio Guizé completou 44 anos e recebeu uma declaração de sua esposa, Bianca Bin, nas redes sociais. Além de chamar atenção pela homenagem apaixonada, a atriz, que costuma ser mais discreta, também surpreendeu ao revelar o desejo de aumentar a família depois de se referir ao marido como "pai dos seus filhos".

Através de seu perfil no Instagram, Bianca abriu um pequeno álbum com dois cliques ao lado do amado e aproveitou a legenda para se declarar. Logo de cara, ela revelou o plano para o futuro: "Hoje é dia desse cara incrível que escolhi pra caminhar do meu lado e ser o pai dos meus filhos. Meu melhor amigo e grande amor. Sergião, sabemos que a vida é desafio, mas viver ao seu lado me traz inspiração, fé, alegria, força e coragem [...]", escreveu em um trecho. Confira a postagem completa!