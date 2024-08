Nas redes sociais, Natália Guimarães celebrou o aniversário de 11 anos das gêmeas, Maya e Kiara, suas filhas com o cantor Leandro, do KLB

Natália Guimarães usou as redes sociais ara comemorar o aniversário de suas filhas gêmeas, Maya e Kiara. As meninas, frutos de seu relacionamento com o cantor Leandro, do KLB, completaram 11 anos nesta quinta-feira, 8.

Para comemorar a data especial, a apresentadora compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo com vários momentos da vida das herdeiras e prestou uma homenagem especial para elas. "Pode passar o tempo, mas elas sempre serão as nossas bebezinhas!!", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Natália contou uma conversa que teve com Maya e Kiara. "Hoje elas me fizeram uma pergunta interessante, queriam saber pra que dia no passado eu escolheria voltar se pudesse voltar no tempo… Minha resposta foi imediata: 'Qualquer dia depois do dia em que vocês nasceram, pois seria impossível viver sem vocês!'", contou.

Por fim, a ex-miss celebrou o aniversário das filhas. "E hoje se completam 11 anos do dia mais importante da minha vida!! Parabéns minhas princesas!! Obrigada pelo privilégio de aprender sobre o amor a cada dia!!", finalizou.

Confira:

Natália Guimarães sofre queimaduras em acidente doméstico

A apresentadora Natália Guimarães, que é ex-Miss Brasil e esposa do cantor Leandro, do KLB, levou um susto nos últimos dias ao sofrer um acidente doméstico. A estrela teve queimaduras de segundo grau no braço esquerdo enquanto fazia café em sua casa e a água fervendo caiu em cima dela.

"Há alguns dias, eu não estava nada bem. Eu sofri um acidente doméstico grave com queimaduras de segundo grau por todo o meu braço esquerdo. Agora já sarou, estou bem e sem bolhas", disse ela em um vídeo no Instagram. Então, ela contou o que aconteceu: "Quando eu enchi, [o coador] desequilibrou. Quando eu tentei salvar, desequilibrou mesmo em cima do meu braço e me queimou toda", afirmou. Saiba mais!