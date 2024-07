Bianca Castanho encanta com homenagem no aniversário da filha: "Te amo"

Nas redes sociais, a atriz Bianca Castanho prestou uma bela homenagem para a filha, Cecília, que completou 12 anos nesta quinta-feira (18)

Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina, fruto de seu casamento com Henry Canfield, completou 12 anos de vida nesta quinta-feira, 18.

A atriz publicou no feed do Instagram um vídeo recordando todas as festas de aniversário da herdeira e escreveu uma bela mensagem para ela. "12 anos do dia mais importante e especial da minha vida… o dia que Deus me deu o melhor presente!", começou ela.

"Que benção poder ser sua mãe… eu sou grata todos os dias por ter você como filha! Que você continue sendo feliz e vivendo a vida intensamente do jeitinho que você faz e continue encantando e contagiando a todos com o seu amor, sua leveza e sua alegria!!!! Você é um raio de sol nas nossas vidas! Siga brilhando meu amor!!! Te amo infinito e além", declarou Bianca, que desde 2016 vive com sua família em Miami, nos Estados Unidos.

Bianca Castanho comemora 14 anos de casada com declaração para o marido

Em março, Bianca Castanho usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz completou 14 anos de casada com o marido, Henry Canfield, e fez questão de celebrar mais um ano de união recordando as fotos do dia do casamento.

"Ontem foi o nosso aniversário de casamento… 14 anos desse dia… do dia que eu fiz a minha melhor escolha. Já vivemos tantas coisas juntos… tantas alegrias, tantos desafios, superamos muitos obstáculos, mudamos de casa, de país, amadurecemos… e o principal, tivemos a nossa filha, que é o amor das nossas vidas, para completar a nossa família e fortalecer ainda mais o nosso amor!!! Tenho muito orgulho da nossa história, da nossa parceria, da nossa cumplicidade e me sinto muito feliz e abençoada por poder compartilhar essa caminhada da vida ao seu lado! Te amo ontem, hoje e para sempre, Henry Canfield", declarou. Confira a publicação!