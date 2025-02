Papa Francisco apresenta leve melhora, informa o Vaticano

O argentino Papa Francisco apresenta melhora em seu estado de saúde, e a insuficiência renal já não é uma preocupação

Nesta segunda-feira, 24, o Vaticano informou que o Papa Francisco, de 88 anos, teve uma "leve" melhora em seu quadro de saúde, que ocorreu durante a hospitalização devido à pneumonia bilateral, e a insuficiência renal, que agora, não é mais motivo de preocupação.

"A condição clínica do Santo Padre, em seu estado crítico, mostra uma leve melhora. Tampouco foram registrados episódios de crises respiratórias asmáticas hoje. Alguns exames laboratoriais melhoraram", informouo comunicado.

Apesar disso, o pontífice argentino ainda faz uso de oxigênio, mas com fluxos em uma porcentagem reduzida em comparação aos outros dias.

Orações Noturnas

Nesta segunda-feira, internado após uma complexa infecção pulmonar há mais de 10 dias, o Vaticano iniciou uma convocação para orações noturnas pela saúde do pontífice na Praça de São Pedro e pediu aos católicos de todo o mundo que rezem pela saúde do Papa. O número 2 do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, deverá liderar a primeira oração na noite desta segunda-feira.

Mensagem do Papa Francisco

Neste último domingo, 23, o Papa Francisco se pronunciou pela primeira vez sobre sua internação. O pontífice está há mais de uma semana em um hospital de Roma, na Itália, recebendo tratamento para problemas respiratórios. Em uma mensagem divulgada pelo Vaticano, ele expressou sua gratidão pelo apoio dos fiéis durante sua recuperação e afirmou estar confiante de que o tratamento trará resultados positivos.

"De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", iniciou.

E completou: "Nestes dias, recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado pelas cartas e pelos desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim".

