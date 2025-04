Rodrigo Santoro mostra foto inédita com a filha caçula no colo

Pai de duas meninas, Rodrigo Santoro explode o fofurômetro ao mostrar fotos inéditas e discretas das herdeiras durante viagem em família

O ator Rodrigo Santoro agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar novas fotos de sua viagem em família. Inclusive, ele compartilhou imagens inéditas de suas duas filhas, Nina, de 7 anos, e Cora, de 8 meses, frutos do casamento com a apresentadora Mel Fronckowiak.

A família passou alguns dias na Austrália e os pais aproveitaram passeios ao ar livre com as meninas. Em uma das fotos, Santoro apareceu com Cora no colo. Os fãs podem ver apenas a cabeça da bebê, que tem o cabelo loiro.

Em outra foto, Santoro registrou quando a primogênita, Nina, admirava uma paisagem nos passeios pela região.

Vale lembrar que Rodrigo e Mel nunca mostraram os rostos das filhas. Eles vivem um relacionamento longe dos holofotes e decidiram preservar a identidade das filhas para que elas cresçam da forma mais normal possível.

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou registros dos dias de folga que curtiu em família. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou uma sequência de cliques aproveitando uma viagem pela Bahia na companhia do ator Rodrigo Santoro.

Nas fotos, também aparece Nina, a filha mais velha do casal, que nasceu em 2017. Já Cora, a caçula da família, que nasceu em 2024, não apareceu nas imagens. "E ainda tem quem pergunte o que é que a Bahia tem", declarou ela na legenda da publicação.

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou um registro de um momento raro com sua filha mais velha, Nina, que tem apenas sete anos e é fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar um bilhete ‘sincerão’ que recebeu da herdeira.

