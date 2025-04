Vaticano exibe foto do túmulo do Papa Francisco em basílica de Roma

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos. Com isso, o Vaticano divulgou uma imagem de como será o túmulo do pontífice

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos, e está sendo velado na Basílica de São Pedro. O sepultamento acontecerá no sábado, 26, em uma cerimônia que reunirá centenas de líderes de governo e chefes de Estado. Diante da despedida, o Vaticano divulgou uma imagem de como será o túmulo do pontífice, que ficará na Igreja de Santa Maria Maior, em Roma.

Na imagem compartilhada nas redes sociais, é possível ver o túmulo feito em mármore da região da Ligúria, na Itália. E traz apenas a inscrição “FRANCISCUS” — um pedido do próprio papa em seu testamento — e a reprodução de sua cruz peitoral.

"O local da sepultura do Papa foi preparado em um nicho da nave lateral da Basílica de Santa Maria Maior, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, e está localizada próximo ao Altar de São Francisco", informaram.

Ainda de acordo com a publicação, no domingo, 27 de abril, o túmulo do Papa Francisco já poderá ser visitado pelos fiéis. Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

O anúncio da morte

A morte do papa foi confirmada pelo Vaticano em um comunicado especial. "O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", informaram.

Ele faleceu poucos dias após receber alta hospitalar depois de uma longa internação em um hospital de Roma. Ele ficou hospitalizado após ser diagnosticado com pneumonia bilateral e seu quadro de saúde ser considerado complexo pelos médicos.

Leia também: Entenda como foi feito o embalsamamento do corpo do Papa Francisco