Otaviano Costa faz primeira caminhada em casa após cirurgia de aneurisma

Otaviano Costa segue se recuperando após passar por uma cirurgia de aneurisma. O apresentador comemorou o fato de fazer sua primeira caminhada em casa

Otaviano Costa passou por um baita susto em sua saúde e precisou realizar uma cirurgia após descobrir um aneurisma na aorta torácica. O apresentador segue atualizando seus fãs sobre a recuperação e celebrou uma conquista importante neste sábado, 27.

Em sua conta no Instagram, o famoso compartilhou um vídeo em que surge caminhando ao lado da esposa Flávia Alessandra. “Comecei essa reabilitação no segundo dia da UTI, andava 1000 metros devagarzinho lá. Agora faço minha primeira caminhada em casa, estou em casa”, disse ele. "Agora para de falar, vai caminhar e respira", completou Flávia.

Na legenda da publicação, Otaviano comemorou a conquista. "Graças a Deus retornando à vida normal, continuando a minha reabilitação pós cirurgia e caminhando pela primeira vez em casa! Um dia de cada vez, botando tudo nos trinks", escreveu ele.

Entenda o caso

O apresentador Otaviano Costa surpreendeu ao revelar que realizou uma cirurgia na região torácica. O artista foi diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica e precisou ser operado de peito aberto para solucionar o problema. Emocionado, ele fez um relato e mostrou o curativo em seu tórax.

"Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, em um nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma externo detectável - e esse é o perigo do aneurisma - eu poderia realmente ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. No meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide. Ou seja, o normal era ter três, tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente. E, por ter só duas patinhas, jogava muito sangue na minha aorta, que inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco", disse ele.

Então, ele disse que recebeu o diagnóstico pouco antes do aniversário de sua esposa, a atriz Flávia Alessandra, e decidiu só contar depois da festa. "Com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela, fomos celebrar a vida dela. No domingo, meus pais voltaram para Cuiabá e resolvi contar para a Flavinha. Com outros exames, outros laudos, detectaram de maneira bastante evidente o status e os próximos passos. Resolvemos apontar a cirurgia como solução para o risco", afirmou.