Ex-Masterchef choca ao mostrar antes e depois de perder 80kg

André Serra, que participou do Masterchef 2021, chocou ao mostrar o antes e depois de perder 80kg sem nenhum tipo de cirurgia

Nesta quinta-feira, 8, André Serra, que participou do MasterChef em 2021, impressionou seus seguidores no Instagram ao mostrar seu antes e depois após perder 80kg. O chef de cozinha chegou a pesar 175kg e emagreceu sem nenhum tipo de cirurgia, apenas com reeducação alimentar e atividade física.

"Dia de checagem de progresso! A balança está parada, mas as fotos tão mudando muito", escreveu ele, que sempre tenta incentivar os internautas a terem um estilo de vida mais saudável.

Em seguida, André afirmou que o processo não foi fácil, mas que valeu a pena. "Não vou mentir e dizer que emagrecer é fácil. Toda grande mudança requer esforço, dedicação e paciência. Mas sou a prova viva de que é possível, sim, vencer a obesidade, e sem sofrimento, apenas dedicação e empenho", afirmou.

Motivação

André Serra se tornou tão referência no assunto emagrecimento que até mesmo criou um grupo para ajudar quem deseja vencer a obesidade.

"80kgs off. Focar em performance nos esportes e na vida no geral é um baita motivador para o meu emagrecimento. Eu já reparei que em épocas que fico sedentário, todo o resto piora: como mais, durmo pior, engordo, fico mais sedentário ainda e por aí vai. Por isso, uma das decisões que eu tomei foi nunca mais parar de treinar alguma coisa. Mesmo sem dieta, mesmo engordando, tanto faz. Treino é para sempre. Treinar para uma prova ou com um objetivo maior que simplesmente meter o shape nos faz levar uma vida mais regrada e disciplinada, com menos álcool, comida melhor, sono melhor etc. Comenta grupo para entrar para o meu grupo gratuito de WhatsApp e conhecer centenas de pessoas com o mesmo objetivo que você: sair da obesidade e ser mais saudável. É isso, beijo", esceveu ele no Instagram, na legenda de um vídeo em que mostra diversos momentos do seu processo de mudança.