Virginia mostra método inusitado para aliviar dor de cabeça: 'Melhorou'

A influenciadora Virginia Fonseca contou que um método diferente realizado por sua mãe ajudou a aliviar uma forte dor de cabeça

Na reta final da terceira gravidez, a influenciadora digital Virginia Fonseca tem sofrido ainda mais com dores de cabeça. Na tarde de quarta-feira, 28, a esposa do cantor Zé Felipe dividiu com os seguidores uma nova crise de enxaqueca, já diagnosticada há alguns anos.

Em seu Instagram oficial, Virginia contou que além da cabeça, também começou a sentir algumas partes tensas em seu corpo. "Estou com a maior dor de cabeça da vida. Tomei um remédio e parece que fez piorar!", declarou ela.

"Estou sentindo minha mandíbula travando, meus ombros, sei lá… tá tudo horrível", completou. Logo em seguida, a apresentadora do SBT revelou que sua mãe, Margareth Serrão, apresentou um método inusitado para aliviar o desconforto: compressa de batata.

Virginia Fonseca mostrou a dica da mãe através de uma foto e revelou que a ajuda acabou dando certo. Na imagem, a influenciadora aparece deitada com batatas nos olhos e uma venda por cima.

"Minha mãe fez compressa de batata em mim (risos). Fiquei das 18h até agora, 19h20, e melhorou, glória", escreveu a famosa na legenda da publicação. Provando que realmente havia melhorado, Virginia surgiu animada brincando com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na brinquedoteca da mansão.

Vale lembrar que ela já completou 9 meses da gestação de José Leonardo, seu filho caçula com Zé Felipe. O pequeno, que deve chegar ao mundo nos próximos dias, está sendo bastante esperado por toda a família.

Virginia Fonseca desabafa sobre 'crise dos 2 anos' de Maria Flor

Virginia Fonseca compartilhou com seguidores um momento difícil da filha mais nova com Zé Felipe, Maria Flor, nesta quarta-feira (28). A menina, que está prestes a completar dois anos, entrou na fase das birra, conhecido como "crise dos dois anos" ou "terrible two" ("dois anos terríveis", em protuguês). Nos stories, a empresária e influencer expôs que o momento é difícil.

No vídeo, Virginia pede para que a filha dê bom dia para a câmera, no entanto, a menina se recusou e se escondeu da mãe. A mãe de Maria Flor já havia contado aos fãs que a pequena tem se mostrado com mais personalidade nesta fase; confira mais detalhes!