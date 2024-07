Virginia encanta ao surgir em momento especial com a família: "Muito amor"

A influenciadora Virginia Fonseca usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos inéditas de um ensaio fotográfico que realizou com sua família

A influenciadora Virginia Fonseca usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos inéditas de um ensaio fotográfico que realizou na Fazenda Talismã, propriedade de seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, Zé Felipe, de 26 anos, e das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um aninho.

Na legenda da publicação, ela mandou um recado para José Leonardo, que nascerá ainda este ano.: "Vem, José Leonardo! Sua família te espera com muito amor. Suas irmãs estão empolgadas com sua vinda e tenho certeza que vocês irão se divertir muito juntos. Que Deus abençoe sempre e nos dê muita saúde, amém".

"Não é sobre dinheiro, é sobre o amor. Deus abençoe essa família", disse uma. "Parece cena de novela, gente", disse outra. "Deus abençoe sempre. Que família linda, daqui uns meses vai ter um rapazinho correndo na fazenda junto com Marias", escreveu outra.

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, estão construindo uma mansão em Goiânia, Goiás, para morar com a família. E ela usou seu perfil no Instagram para contar que ela, o cantor, Maria Alice e Maria Flor vão para o novo lar em breve.

“Tomar um banho aqui rapidinho porque quero passar ali na obra dá uma olhada. Esse mês a gente se muda se Deus quiser”, revelou ela nos stories. Recentemente, ela abriu a porta da nova mansão de sua família, que está em fase final de sua obra. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes.

Nesta terça-feira, 16, ela compartilhou outras fotos do ensaio."Nosso mundo q era todoooo rosa, agora tem uma parte azul!!!! Minhas Marias e meu José. Obrigada Deus, peço muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade e as melhores coisas do mundo sempre", escreveu. Veja: