Vidente previu a morte de Silvio Santos em programa do SBT: “Ciclo encerrado”

Premonição? Antes da morte de Silvio Santos, Vidente causou caos ao prever ‘desencarne’ do ícone da televisão nesta semana ao vivo em programa do SBT

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos após passar 17 dias internado em um hospital de São Paulo. No entanto, antes da partida do icônico apresentador, a vidente Chaline Grazik causou um grande alvoroço ao prever a morte de um homem mais velho, comunicativo e muito querido durante sua participação em um programa do SBT.

Conhecida como a ‘vidente dos famosos’, Chaline participou do programa ‘Chega Mais’ com Regina Volpato. Quando questionada sobre suas previsões para o futuro, a sensitiva revelou que, embora não gostasse de fazer anúncios relacionados à morte, sentia a necessidade de compartilhar que estava vendo a partida de um ícone.

“[A espiritualidade] me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas", Chaline iniciou sua previsão.

Na sequência, a vidente fez um alerta sobre a partida, sem citar nomes: "Não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho", ela completou. Na ocasião, Regina Volpato ficou visivelmente desconfortável com a previsão e tentou mudar de assunto, especialmente porque, na época, o apresentador já estava internado.

Mesmo antes da morte de Silvio Santos, o momento se tornou viral nas redes sociais, e internautas começaram a relembrar a participação da sensitiva no programa. É importante destacar que o apresentador faleceu em decorrência de broncopneumonia, causada por uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias.

💣🚨AGORA|



Vidente Chaline prevendo ao vivo no SBT no Chega Mais, que haverá uma morte de um famoso ícone comunicador nos próximos dias que vai parar o Brasil!!#ChegaMais#SBTpic.twitter.com/InULf94z6N — Yhagor Santos (@yhagSantos) August 12, 2024

É válido destacar também que há poucos dias, Chaline Grazik havia alertado sobre a possibilidade de quedas de avião. Em uma transmissão ao vivo, a vidente previu que uma tragédia estava prestes a ocorrer, com a possibilidade de morte de muitas pessoas, dias antes do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo.

Cesar Tralli chama atenção em despedida de Silvio Santos na Globo:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, a Globo interrompeu sua programação para prestar homenagens. Substituindo William Bonner, Cesar Tralli se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento do ex-patrão.