Vera Viel faz reflexão após vencer o câncer: 'Segunda chance'

Em suas redes sociais, Vera Viel fez uma importante reflexão após ter vencido o câncer e revelou que tem cuidado mais de sua saúde

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em outubro do ano passado, a esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa.

A modelo passou por uma cirurgia e algumas sessões de radioterapia, e atualmente encontra-se curada. Nesta segunda-feira, 17, Vera fez uma importante reflexão sobre ter vencido o câncer.

"Passando aqui para desejar uma ótima semana para cada um de vocês, entregue cada dia nas mãos de Deus. Eu estava pensando que quando a gente enfrenta uma doença como o câncer, e eu venci o câncer, a gente tem que retribuir esse privilégio de Deus ter dado para a gente uma segunda chance. Deus me deu vida, muita vida. Então, eu tenho que fazer agora a minha parte, que é cuidar ainda mais da minha saúde e eu estou indo todos os dias na academia, focando em uma alimentação mais saudável e isso já vem me mostrando vários resultados em apenas uma semana", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que ainda sente dor ao fazer determinados exercícios. "Eu estou muito feliz. Eu acho que você aí, se está passando por algum problema também tem que fazer o mesmo. Seja forte e corajoso. Por mais que eu sinta dor as vezes quando vou fazer algum exercício, eu estou superando a cada dia e isso é maravilhoso. Se eu puder incentivar você a fazer isso também, faça", concluiu.

Importância da fé

Vera Viel foi diagnosticada, em outubro do ano passado, com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor. Agora, ela está ótima e venceu a doença, mas destaca que sua vida teve grandes mudanças após o diagónstico. "Fui transformada pela minha fé", destaca a modelo em entrevista à CARAS Brasil.

Durante o processo de tratamento, Vera Viel precisou realizar uma cirurgia delicada e algumas sessões de radioterapia. Recuperada, a esposa de Rodrigo Faro afirma que começou a dar mais valor para as pequenas coisas da vida após vencer a doença.

"Eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, não tem como você não sair transformada depois de passar por isso. Eu, realmente, me sinto uma mulher completamente mudada. Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Você começa a dar mais valor, mais importância para as pequenas coisas, situações cotidianas do dia a dia. Você passa a ter mais gratidão por tudo", declara.

Religiosa, Vera Viel reforça a importância da fé para enfrentar a batalha contra o tumor: "Fui transformada pela minha fé. Eu acho que eu passei a acreditar mais nessa força que eu tive e tenho hoje", confessa. A modelo ainda reforça que o apoio da família foi muito importante para vencer a doença.

