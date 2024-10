Em clima nostálgico, a atriz Vera Fischer usou as redes sociais para recordar momentos das gravações do filme 'Doida Demais' e encantou os fãs

Esta quinta-feira, 3, está sendo nostálgica para Vera Fischer! Atriz e ex-modelo, a famosa usou as redes sociais para recordar cliques dos anos 1988-1989, quando fez parte das gravações do filme "Doida Demais", dirigido por Sérgio Rezende.

Nas fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, Vera, atualmente com 72 anos, posou no set de gravação, conversando com a equipe e em meio à natureza, além de compartilhar registros fazendo carão.

"Rodamos no Rio de Janeiro e dois meses nos sertões do Brasil, sem voltar pra casa. Sem eles, teria sido impossível. É isso. Viva o Cinema!", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Que fotos lindas!!", escreveu um internauta. "Viva o cinema brasileiro, viva o sertão, viva Vera sempre linda!", declarou outro. "Amei esse filme. Você como sempre arrasando nas cenas, foi incrível!", comentou mais um.

Confira os cliques:

Vera Fischer abre álbum de fotos da época de Miss Brasil

Em dia de relembrar o passado nas redes sociais, a atriz Vera Fischer aproveitou para compartilhar uma foto antiga. No último dia 26, a ex-modelo, hoje aos 72 anos, resgatou fotos da época de Miss Brasil e Miss Blumenau, em Santa Catarina, cidade natal dela.

Em uma publicação no Instagram, a atriz compartilhou fotos de sua época como Miss Brasil em 1969, quando tinha apenas 17 anos. Na adolescência, ela venceu o concurso Miss Blumenau, o que a levou a competir no Miss Brasil, onde foi coroada a grande vencedora naquele ano.

Nos comentários, a atriz recebeu inúmeros elogios. "Acho tão lindo esse penteado! Vera, que registros preciosos, obrigada por compartilhar!!!", disse uma. "Essas são super exclusivas, nunca vi nenhuma. Obrigado por compartilhar", comentou outra. "Que legal, Verinha! Eu não sabia que você foi Miss Blumenau. Muito bacana isso! Continua linda como sempre. Beijos, querida!", escreveu um terceiro.