'Toma conta da sua vida', posta Virginia após rumores envolvendo Zé Felipe

Após rumores de climão com Zé Felipe e que o cantor teria ficado com influencer, Virginia posta vídeo falando sobre cada um cuidar de sua vida

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou um vídeo em seu TikTok dando uma direta para os internautas. No registro, publicado nesta quinta-feira, 14, a empresária apareceu dublando uma fala sobre cada um cuidar de sua vida.

A publicação foi feita após surgirem boatos de que a loira teria protagonizado um climão com o ex-marido, o cantor Zé Felipe, durante o mesversário de 11 meses do caçula José Leonardo. Além disso, apareceu a fofoca que o herdeiro de Leonardo teria ficado com uma influenciadora, o que logo foi negado pela assessoria dele.

Diante da situação, Virginia Fonseca fez a dublagem e deu o recado. "Tipo assim, do nada", escreveu ela ao aparecer com o áudio: “Vocês já repararam que a qualquer momento você pode simplesmente tomar conta da sua vida? Tipo assim, do nada. Toma conta da sua vida!”.

Ainda nesta quinta-feira, 14, a influenciadora digital saiu para curtir a noite com dois dos irmãos de Zé Felipe. Nos últimos dias, uma irmã do famoso, Jéssica Beatriz Costa, saiu em defesa dele após a mãe de Virginia Fonseca desejar feliz Dia dos Pais para a herdeia. O vídeo repercutiu tanto até que Poliana Rocha fez um pronunciamento sobre como anda a relação das famílias.

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.