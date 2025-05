Após anunciarem separação, Virginia e Zé Felipe tomam atitude em seus perfis

Após anunciarem fim do casamento, Virginia e Zé Felipe tomam atitude em suas redes sociais; veja o que os famosos fizeram

Após anunciarem o fim de seu casamento Virginia e Zé Felipe tomaram um atitude em relação às suas redes sociais. Depois de darem a notícia para os internautas sobre o término, os famosos trocaram suas fotos de perfis.

Antes, o ex-casal havia colocado uma foto juntos, agora, eles trocaram por um registro com os três herdeiros , Maria Alice, que está prestes a completar quatro anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de sete meses.

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Como foi o anúncio da separação de Virginia e Zé Felipe?

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda . Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.