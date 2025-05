Separação de Virginia e Zé Felipe: assessoria nega brincadeira

Após separação de Virginia e Zé Felipe ser anunciada na rede social deles, internautas cogitaram brincadeira e assessoria nega

A separação de Virginia e Zé Felipe está movimentando as redes sociais desde a noite desta terça-feira, 27. Após anunciarem o fim do casamento, os famosos levantaram suspeitas de que tudo seria uma brincadeira com os fãs.

Afinal, a empresária estava em Paris, na França, para um lançamento de sua marca e foi para Portugal acompanhar o até então marido em um show. Antes de publicarem o anúncio do fim, ela até chegou a postar o conhecido "fomos" deles se beijando antes de dormirem.

Apesar de parecer mentira e dos fãs não quererem acreditar na separação, a assessoria deles confirmou que não estão mais juntos e que não se trata de uma brincadeira. " Não é marketing" , disse a assessoria para Fábia Oliveira.

É bom lembrar que eles estavam juntos há cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

A crise no casamento de Virginia e Zé Felipe

Há pouco tempo, Virginia Fonseca assumiu que viveu uma crise no casamento com Zé Felipe. No programa Sabadou, do SBT, ela contou que eles tiveram um desentendimento em fevereiro de 2025, quando Zé mandou ela calar a boca em público. O fato aconteceu a caminho da Fazenda Talismã, propriedade do pai do jovem, o cantor Leonardo: "[Zé Felipe] chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito."

Na ocasião, durante um discurso de Zé Felipe, a loira brincou ao dizer que um marimbondo havia picado a sua língua. "Ele, falando no microfone, foi e mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado, fiquei muito brava. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou, ainda bem que eu tinha vídeo, estava gravando na hora."

Depois, os dois conversaram e Zé alegou que não se lembrava do que tinha feito no episódio em questão. "Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada, [e mandei] ele dormir no sofá. 'Quando eu ficar de boa a gente volta.' Foi esse clima. Passou cinco dias, ele voltou a dormir na cama e ficou tudo bem."

Como foi anunciada a separação de Virginia e Zé Felipe