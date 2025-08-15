CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Virginia surge curtindo noite com os irmãos de Zé Felipe; veja
Atualidades / Rolê

Virginia surge curtindo noite com os irmãos de Zé Felipe; veja

Com dois dos irmãos de Zé Felipe, Virginia surge curtindo noite com eles e amigos; influenciadora apareceu com Matheus Vargas e Monyque Isabella

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 07h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia surge com dois irmãos de Zé Felipe
Virginia surge com dois irmãos de Zé Felipe - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca saiu para curtir a noite em Goiânia com os amigos nesta quinta-feira, 14, e, mais uma vez, uma de suas companhias foi a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella. Além dela, outro herdeiro de Leonardo participou do rolê, o cantor Matheus Vargas.

A empresária então tirou uma foto com eles no churrasco e mostrou que continua sendo amiga da família de seu ex-marido, mesmo em meio a boatos de que o pai de seus três filhos teria ficado com uma influenciadora, fofoca que logo foi negada pela equipe do cantor.

Nos últimos dias, uma irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa, saiu em defesa dele após a mãe de Virginia Fonseca desejar feliz Dia dos Pais para a herdeia. O vídeo repercutiu tanto até que Poliana Rocha fez um pronunciamento sobre como anda a relação das famílias.

Virginia curte noite com dois irmãos de Zé Felipe
Virginia curte noite com dois irmãos de Zé Felipe, Mather Vargas e Monyque Isabella - Foto: Reprodução/Instagram
Monyque Isabella e Matheus Vargas
Monyque Isabella e Matheus Vargas - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zé FelipeMatheus VargasVirginiaVirginia FonsecaMonyque Isabellafilhos Leonardoirmãos zé felipe
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Eita!

Victória Miranda se pronuncia após boato envolvendo Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Victória Miranda se pronuncia sobre boato de que teria ficado com Zé Felipe

Apaixonados!

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução/Instagram/@victorknabben

André Luiz Frambach comenta post de Larissa Manoela sobre casamento: 'Como faz?'

Amor!

Mãe de Virginia é pedida em namoro - Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança

A fila andou?

Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Equipe de Zé Felipe se pronuncia sobre suposto affair do cantor com influencer

Guarda compartilhada

Rayane Figliuzzi - Foto: Reprodução / Instagram

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho

Eita!

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe

Últimas notícias

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, JoséCarolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
Gloria Maria com as duas filhas, Laura e MariaFilha de Gloria Maria homenageia a jornalista no dia em que ela faria aniversário
Roberto Justus passa por cirurgia após lesãoRoberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'
Joelma e YasminNasce o primeiro neto de Joelma e pai divulga registro do bebê
Mãe de Virginia é pedida em namoroMãe de Virginia é pedida em namoro oficialmente com aliança
Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastiaQual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade