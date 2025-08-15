Virginia surge curtindo noite com os irmãos de Zé Felipe; veja

Com dois dos irmãos de Zé Felipe, Virginia surge curtindo noite com eles e amigos; influenciadora apareceu com Matheus Vargas e Monyque Isabella

A influenciadora digital Virginia Fonseca saiu para curtir a noite em Goiânia com os amigos nesta quinta-feira, 14, e, mais uma vez, uma de suas companhias foi a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella. Além dela, outro herdeiro de Leonardo participou do rolê, o cantor Matheus Vargas.

A empresária então tirou uma foto com eles no churrasco e mostrou que continua sendo amiga da família de seu ex-marido, mesmo em meio a boatos de que o pai de seus três filhos teria ficado com uma influenciadora, fofoca que logo foi negada pela equipe do cantor.

Nos últimos dias, uma irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa, saiu em defesa dele após a mãe de Virginia Fonseca desejar feliz Dia dos Pais para a herdeia. O vídeo repercutiu tanto até que Poliana Rocha fez um pronunciamento sobre como anda a relação das famílias.

Virginia curte noite com dois irmãos de Zé Felipe, Mather Vargas e Monyque Isabella - Foto: Reprodução/Instagram

Monyque Isabella e Matheus Vargas - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.