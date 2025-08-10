Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão causa ao postar vídeo em sua rede social desejando feliz Dia dos Pais para a filha

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, causou neste domingo, 10, ao publicar um vídeo em sua rede social desejando feliz Dia dos Pais para a influenciadora. Curtindo a piscina da mansão da herdeira em Goiânia, ela surgiu tomando cerveja e falando com a empresária sobre ela ser "pai e mãe".

A publicação de Margareth Serrão logo repercutiu nas redes já que os netos dela, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, têm um pai presente, o cantor Zé Felipe, que está residindo ao lado da mansão da ex-esposa, e que sempre está com os pequenos ao seu lado.

Ainda recentemente, Virginia Fonseca se pronunciou sobre outra polêmica envolvendo sua mãe. A matriarca deu o que falar ao curtir algumas publicações de fofocas envolvendo a filha e o ex-marido.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.