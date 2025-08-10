CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Atualidades / Eita!

Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão causa ao postar vídeo em sua rede social desejando feliz Dia dos Pais para a filha

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 18h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia - Reprodução/Instagram

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, causou neste domingo, 10, ao publicar um vídeo em sua rede social desejando feliz Dia dos Pais para a influenciadora. Curtindo a piscina da mansão da herdeira em Goiânia, ela surgiu tomando cerveja e falando com a empresária sobre ela ser "pai e mãe".

A publicação de Margareth Serrão logo repercutiu nas redes já que os netos dela, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, têm um pai presente, o cantor Zé Felipe, que está residindo ao lado da mansão da ex-esposa, e que sempre está com os pequenos ao seu lado.

Ainda recentemente, Virginia Fonseca se pronunciou sobre outra polêmica envolvendo sua mãe. A matriarca deu o que falar ao curtir algumas publicações de fofocas envolvendo a filha e o ex-marido.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Virginia FonsecaMargareth Serrãomãe de virginia
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Explicou!

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia - Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

Pai de primeira viagem!

Guilherme e Marcela Fortunato - Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'

ENTREVISTA

Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira neta - Foto: Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade

Eita!

Zé Felipe revela se já beijou alguém desde fim do casamento - Reprodução/Instagram

Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

Uau!

Virginia ganha caixa luxuosa de morango do amor - Reprodução/Instagram

Virginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja

Entrevista

Zé Vaqueiro e Daniel - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'

Últimas notícias

Lucas LetoDança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
Guilherme e Marcela FortunatoGuilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'
A atriz Tereza SeiblitzTarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'
Álvaro Xaro é um dos participantes da Dança dos FamososÁlvaro Xaro revela maior desafio no Dança dos Famosos e faz promessa para o funk: 'Ansioso'
Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como paiApós vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira netaTom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para VirginiaMargareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Silvero PereiraTarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’
Rafaella Justus faz declaração para Roberto JustusNo Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus
Elenco da Dança dos Famosos 2025Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade