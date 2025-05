Zé Felipe defende Virginia Fonseca após ataques: 'Não foi ela que terminou'

Após Virginia Fonseca sofrer ataques por fim do casamento, Zé Felipe defende mãe dos seus filhos e explica que decisão foi do casal

O cantor Zé Felipe começou o dia nesta quinta-feira, 29, agradecendo seu público do show que fez em Portugal e aproveitou a aparição para pedir que as pessoas parem de atacar a sua ex-esposa, influenciadora digital Virginia Fonseca.

Nitidamente abatido, o artista comentou que a empresária está sendo criticada e que ela não merece os ataques que está sofrendo. O herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo ainda falou que a decisão do término foi feita pelos dois e que ambos estão sofrendo, cada um de sua maneira.

"Gente, seguinte, quero pedir do fundo do meu coração mesmo, para todo mundo parar de atacar a Virginia, quem está atacando, não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou em um consenso, foi eu e ela, nós dois juntos e viu que ia ser o melhor para não dar briga, a gente tem uma família, a gente tem filhos, então, não tem um que está sofrendo mais, quem está sofrendo menos", começou dizendo.

E continuou: "Acho que cada um tem um forma de sofrer e sei que ela está com o coração despedaçado, como eu estou também e é isso, então peço só que parem de inventar coisas, de coração mesmo, vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa e a gente tem, o carinho e respeito existe entre nós".

Para quem não acompanhou, Virginia Fonseca foi com Zé Felipe no show em Portugal. No evento, a empresária apareceu curtindo no palco o momento e o cantor surgiu chorando. Isso gerou alguns comentários e críticos.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.