Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

Após não repostar homenagem de Dia dos Pais de Virginia para ele, Zé Felipe explica o que aconteceu em sua rede social; veja

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos.

"Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho de vocês", ainda avisou os fãs que o marcaram e não conseguiu retribuir.

Ainda neste domingo, 10, Zé Felipe recebeu uma homenagem de Poliana Rocha, que enalteceu seu papel de pai logo após um vídeo da mãe de Virginia viralizar. No registro, Margareth Serrão apareceu desejando feliz Dia dos Pais para a influenciadora.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe revelou se já fez a fila andar e beijou outra mulher após se separar de Virginia Fonseca no final de maio deste ano. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o artista acabou abrindo o jogo e contou se ficou com alguém depois de ter se divorciado.

Ao ser questionado pelo fofoqueiro se já beijou alguém após o fim do casamento com a mãe de seus três filhos, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha tentou fugir, mas acabou abrindo o jogo com o repórter sem dar muitos detalhes. Saiba mais aqui!