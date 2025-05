A verdade sobre a separação de Virginia e Zé Felipe: 'A gente só quis'

A influenciadora Virginia Fonseca reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca reapareceu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 28, após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Diante da repercussão e de especulações de que a separação seria uma estratégia de marketing, os dois se pronunciaram para esclarecer a verdade.

“Nós postamos ontem para vocês que a gente encerrou nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, esclareceu ela. “A gente só quis terminar da melhor forma”, completou o cantor.

“Antes de dar alguma briga. A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro, brigando com o outro”, explicou Virginia. “Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", completou Zé.

"No português mais claro: só não estamos beijando e [tendo relações sexuais]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", garantiu Virginia, que avisou: "Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa".

"Não tem inimigo aqui, até porque tudo que a gente construiu foi juntos", disse Zé. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial", falou a influenciadora em seguida.

"Todo final de ciclo é difícil, ontem a gente chorou a noite toda", explicou Zé. "Mas é a escolha que a gente tomou, Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida, e dê sabedoria". "Toda mudança é difícil. Mas a gente não pode ser covarde, não pode ter medo. Encarar de frente", refletiu a empresária.

A linha do tempo do ex-casal

Em 2020, Zé Felipe conheceu Virginia Fonseca, que já fazia sucesso como influencer no TikTok, através de um de seus vídeos. Interessado pela loira, ele tomou a iniciativa e enviou uma mensagem. O interesse foi recíproco e, a partir daí, os dois começaram a se falar virtualmente, já que ele morava em Goiânia (GO), e ela vivia em Londrina (PR).

Os dois assumiram o namoro publicamente em julho de 2020 após rumores de affair. Com isso, Virginia se mudou para a casa do artista. Em setembro de 2020, o casal anunciou que estava à espera da primeira filha. Já o casamento aconteceu após nove meses de namoro em uma cerimônia intimista na casa deles em 2021.

Em 30 de maio de 2021, nasceu Maria Alice, primeira filha do casal. Nove meses depois, em março de 2022, a influenciadora anunciou que estava à espera de mais uma menina. Maria Flor veio ao mundo em setembro de 2022. A gravidez do terceiro filho foi anunciada em janeiro de 2024. O nascimento de José Leonardo aconteceu em setembro.

Regime de bens

Em 2021, ela detalhou como ficaria a divisão de bens do casal e contou que eles fizeram um acordo pré-nupcial de comunhão parcial de bens."Tudo o que construirmos após o casamento, é dos dois... O que já era dele, continua sendo só dele e o que era meu, continua sendo só meu", explicou ela na época.

