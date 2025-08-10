CARAS Brasil
Atualidades / Eita!

Jéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'

Após mãe de Virginia desejar feliz Dia dos Pais para a influenciadora, Jéssica Beatriz sai em defesa de Zé Felipe e escreve comentário

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 19h14

Jéssica Beatriz Costa, filha do sertanejo Leonardo, reagiu ao ver um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando feliz Dia dos Pais para a influenciadora, neste domingo, 10. Após ver o registro, a irmã de Zé Felipe saiu em defesa do cantor.

Indignada ao ver o vídeo da ex-sogra do irmão, a influencer escreveu um comentário defendendo o artista e expressando sua opinião sobre a situação. "Pai é pai. Agora me ajudem a entender como dizer o óbvio sem causar?", disse ela.

Antes de Jéssica Beatriz se pronuncia, Poliana Rocha também fez uma publicação dizendo, "pai é pai", após o vídeo de Margareth Serrão. A esposa do cantor Leonardo enalteceu o papel que o filho está fazendo com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele neste domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zé FelipeJéssica Beatriz CostaVirginiaVirginia Fonsecamãe de virginia

