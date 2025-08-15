CARAS Brasil
Atualidades / Eita!

Victória Miranda se pronuncia sobre boato de que teria ficado com Zé Felipe

Após fofoca de que Zé Felipe teria ficado com influencer ser desmentida, Victória Miranda, apontada como affair do cantor, posta pronunciamento

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 08h25

Victória Miranda se pronuncia após boato envolvendo Zé Felipe
Victória Miranda se pronuncia após boato envolvendo Zé Felipe - Reprodução/Instagram

O nome de Victória Miranda foi bem comentado nesta quinta-feira, 14, após sair um boato de que a influenciadora digital teria ficado com o cantor Zé Felipe. Após a fofoca ser desmentida pela assessoria do artista, a influencer postou um pronunciamento em seus stories.

O perfil Segue a Cami no Instagram então compartilhou o que a moça escreveu ao ver seu nome se tornar conhecido para o grande público. Victória Miranda então falou sobre saber dos boatos e comentou sobre como está seu psicológico após a grande exposição em rede nacional.

"E amigas sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental está em dia, amo vocês. Ah e quem falou novela acertou", escreveu ela.

Após os boatos, Virginia Fonseca surgiu curtindo a noite com dois dos irmãos de Zé Felipe. É bom lembrar que o ex-casal anunciou a separação no fim de maio. Os dois tiveram três filhos da relação de cinco anos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Quem é Victória Miranda, apontada como no affair de Zé Felipe

Originária de Goiânia (GO), Victória Miranda é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. Mantém perfis ativos no Instagram (cerca de 247 mil seguidores) e no TikTok (aproximadamente 2,1 milhões), onde publica looks do dia, provadores, tutoriais de beleza e skincare, além de bastidores de eventos e viagens.

Ao longo de 2025, Victória apareceu em notas de entretenimento por conta de rumores envolvendo Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. À época, páginas de celebridades registraram que os dois foram vistos em eventos em Goiás e que estariam “se conhecendo”.

Após os boatos de envolvimento com o ex-marido de Virginia Fonseca, a jovem tomou uma atitude radical e fechou os comentários de suas publicações no Instagram. Victória, no entanto, não confirmou nem negou o envolvimento com o cantor. 

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

