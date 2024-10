Ticiane Pinheiro posta story ao lado de Fabiana Justus em sua festa de aniversário

Neste sábado, 05, Fabiana Justus celebra seu aniversário de 38 anos com uma festa especial em São Paulo, marcando também sua vitória contra o câncer

Neste sábado, 05, acontece uma festa muito especial para Fabi Justus e sua família, isso por que a influenciadora está fazendo um festão para celebrar aniversário e 180 dias de transplante de medula.

Entre os convidados estão Ticiane Pinheiro, acompanhada pela filha Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus, e seu marido, o jornalista César Tralli.

Ticiane apostou em um vestido branco de mangas longas e uma fenda na perna, ainda para completar o look a apresentadora elegeu uma bolsa vermelha e uma sandália dourada. E Postou ao lado da amiga em uma foto nos stories, "Amo num grau!!!", se declarou.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que no aniversário de Fabi, Ticiane postou um texto emocionante: "Feliz aniversário para minha eterna “filhinha do coração”. O tempo passa , meu amor aumenta e vc continua sendo muitoooo especial para mim. Que a gente continue fazendo fotos com rostinho colado, fazendo biquinhos “nossa foto tradicional”, sorrindo, gargalhando e com mil motivos para comemorarSaúde, saúde, saúde, amor, paz, sucesso, alegrias e sonhos realizados", escreveu em parte da declaração.

Fabiana Justus escolhe look com significado especial para comemorar aniversário

Com um look metálico deslumbrante, escolhido a dedo para a ocasião, Fabiana compartilhou em suas redes sociais a emoção de poder celebrar a vida com saúde. "Dia de comemorar a VIDA!!! Me faltam palavras para tanta gratidão! OBRIGADA DEUS!", escreveu a influenciadora.

Nos stories, Fabiana compartilhou detalhes dos preparativos para a celebração e, ao mostrar seu vestido, fez uma revelação que emocionou os fãs: "Dentro do meu vestido tem a seguinte frase: 'Você é uma Deusa e merece o melhor. Nunca se esqueça disso!'", disse ela, traduzindo a frase que estava originalmente em inglês. Veja os detalhes da produção!