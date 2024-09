Thayse Teixeira revela como lida com a pressão estética no pós-parto: 'Inspirar mulheres'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thayse Teixeira reflete sobre maternidade e fala sobre pressão estética no pós-parto

Thayse Teixeira (37) deu à luz seu terceiro filho, Leonardo Meireles Filho (0), fruto do seu casamento com Leonardo Meireles, no último dia 30 de agosto, em São Paulo. O menino nasceu pesando 3,680kg e medindo 50 cm. Pouco mais de duas semanas após o momento especial, a influenciadora digital diz que está aproveitando a maternidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-A Fazenda revela o que acha da pressão estética no pós-parto e reflete sobre a importância de se conectar inteiramente nos primeiros dias de vida do bebê, com a amamentação e com o seu interior.

"Eu me preocupo, mas eu também deixo tempo ao tempo, porque foram nove meses. Ali o útero crescendo, a barriga crescendo, tudo. Então, leva um tempo também para voltar tudo ao lugar. Mas outra coisa também que eu tenho compartilhado, que não é porque 'Ah, eu tive bebê agora que eu vou me desleixar e não vou cuidar do corpo'. Eu tenho cuidado do corpo, tenho cuidado da alimentação", revela.

A mamãe conta que ainda não retornou à atividade física e tem repousado por conta das recomendações médicas. Tayse, no entanto, diz que, apesar de não se cobrar sobre a pressão estética no pós-parto, ela defende que as mulheres devem se movimentar após o período necessário de repouso.

"Tudo dentro do limite, ainda não posso fazer atividade física, não posso sair caminhando. São 15 dias de operada, foram sete camadas cortadas, mas eu tenho me cuidado sim, até para inspirar outras mulheres, que não é porque a gente engravidou, que depois a gente vai ficar parecendo que continua grávida, não tem que se cuidar assim, eu toco muito nessa tecla", afirma.

Novo bebê

Mãe de Maria Teresa, de três anos, e Bernardo, de 12, que é fruto de um relacionamento anterior, Tayse descarta um quarto filho. A influenciadora digital tem que seu objetivo é focar na criação dos filhos e viver cada momento ao lado do trio.

"Isso é uma coisa que não está no nosso planejamento de jeito nenhum. A gente precisa desfrutar também com as crianças. E a gente sabe que essa fase demanda muita dedicação. Então não adianta a gente estar aí fabricando, produzindo um monte de menino e depois a gente não conseguir ter qualidade de vida, porque fica todo mundo irritado, estressado. É cada um com seu horário, com sua rotina. E a ideia é que eles cresçam ali juntos. Todo mundo no mesmo horário, todo mundo junto. E ter um novo filho é uma coisa que não está no nosso plano de jeito nenhum agora", conclui.

