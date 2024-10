Sylvia Design é pedida em noivado pelas ruas de Miami: ‘Vivendo um novo amor’

Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária Sylvia Design conta que ficou noiva do ator e modelo Charles Douglas, durante passeio de Ferrari, em Miami

A empresária Sylvia Design (52) ficou noiva do ator e modelo Charles Douglas (38), finalista do reality show A Casa, da Record, exibido em 2017. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela conta que o noivado aconteceu na semana passada, enquanto passeava com o amado pelas badaladas ruas de Miami, nos Estados Unidos, em uma Ferrari. “Vivendo um novo amor”, celebra.

Sempre muito discreta quando o assunto é a sua vida pessoal, Sylvia abre o coração: “Estou muito feliz de estar vinovo avendo um mor, com uma pessoa que me ama, me respeita, me zela e me cuida. O Charles é um grande presente de Deus em minha vida. Muito feliz com tudo que estamos construindo”.

Com quase 42 mil seguidores no Instagram, Charles compartilha pouco sobre sua vida na rede social. Ele, que também se descreve como empreendedor e corretor de imóveis, costuma publicar viagens, rotina de treinos e momentos ao lado dos filhos: Lorena e Noah.

Sylvia Design e Charles Douglas noivaram durante passeio de carrão em Miami - Divulgação

RARA APARIÇÃO

Em abril deste ano, Sylvia fez uma rara aparição pública acompanhada de Charles, com quem trocou beijos. O casal esteve na pré-estreia do musical Cantando na Chuva, que reuniu famosos no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.