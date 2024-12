Suelen Gervásio confirma que está à espera do segundo filho

A modelo Suelen Gervásio, irmã de Rafael Zulu, confirmou que está à espera do segundo filho. A famosa já é mãe de Nina, de um ano

Em suas redes sociais, Suelen Gervásio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 161 mil seguidores.

A modelo, que é irmã de Rafael Zulu, aproveitou a noite de Natal para revelar que está à espera de seu segundo filho. Em seu Instagram Stories, a famosa publicou uma foto de sua silhueta em que é possível notar a barriguinha já saliente.

Em seguida, Suele mostrou alguns momentos de sua celebração de Natal e surgiu ao lado da filha Nina, de um ano, e do namorado, que colocou a mão na barriga dela. Em conversa com a Quem, Suelen confirmou a gestação. "Sim, estou esperando meu segundo baby", disse ela.

A gravidez de Nina foi cercada de muitas polêmicas sobre a paternidade da menina.

Teste de DNA

O cantor Vitão revelou o resultado de exame de DNA que fez para saber se é ou não o pai da bebê Nina, filha de Suelen Gervásio. Ele gravou um vídeo no Instagram para contar o resultado do exame.

Vitão contou que não é o pai da criança. Ele era um dos nomes apontados por Suelen como possível pai da criança, mas ela deixou para fazer o exame de DNA após o nascimento da menina. Agora, o resultado foi revelado.

"Boa tarde, estou fazendo esse vídeo para esclarecer e por um ponto final nessa história que vem permeando a minha vida nos últimos meses, envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então eu não tenho a paternidade dessa criança e peço, desde já, que parem de envolver essa criança com meu nome, de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascida. Peço para que todos os veículos também de imprensa e de fofoca se atentem a isso e nas próximas vezes busquem as informações mais a fundo, busquem ter informações mais sólidas antes de publicar as coisas porque isso mexe muito com a vida de muita gente", disse ele.

Por fim, ele pediu respeito e carinho com a família de Suelen. "E peço compaixão e amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança no fim. Agradeço ao carinho, apoio de todos os meus fãs e desejo tudo de bom para essa família. Obrigado", escreveu.

