Solange Gomes se defende após homenagem a Silvio Santos de biquini: 'Meu trabalho'

Solange Gomes abre o jogo em entrevista á CARAS Brasil sobre homenagem a Silvio Santos com foto de biquíni e recorda encontro nos bastidores do SBT

Solange Gomes (50) foi duramente criticada no último sábado, 17, ao homenagear Silvio Santos (1930-2024). A ex-modelo usou uma foto em que surge de biquíni no palco de um dos programas do apresentador, morto aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1), e foi acusada de ser desrespeitosa em um momento de dor para família Abravanel.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-Fazenda se defende das acusações e explica que a foto escolhida para prestar uma homenagem ao ícone da TV não foi escolhida com a intenção de faltar com respeito. A famosa se diz surpresa com a repercussão negativa e lamenta os ataques que está sofrendo desde o primeiro minuto da publicação.

“A única foto que tenho com o Silvio, é essa. Inclusive foi feita por um fotógrafo da casa [SBT] na época e recebi um tempo depois, não me recordo como. Silvio sempre foi um homem irreverente e à frente do seu tempo, dono de uma emissora de sucesso como o SBT. Participei de outras atrações da casa com ele, mas não achei esses momentos, infelizmente. Gostaria de compartilhar todos, pois foi um privilégio que essa geração atual que me criticou não terá. Esse era o meu trabalho na época no SBT, de biquíni, tanto que quando fui convidada a proposta da produção foi dançar com a música e fazer o mesmo que eu fazia no Domingo Legal. Fiquei em êxtase na época, o mesmo aconteceu no programa da Hebe. Dancei, tirei a roupa e fiquei de biquíni”, relembra.

“Postei a foto com o intuito de mostrar que um dia já gravei com o Silvio, poxa, isso não é para todos, e eu tive a chance, ele falou meu nome e sobrenome, era jovem, estava há pouco tempo na casa e já tinha sido convidada pelo Topa Tudo por Dinheiro. Jamais passou na minha cabeça ser criticada, sou de televisão e isso é normal, venho dos anos 90, acho comum biquíni”, se defende.

A famosa recorda com carinho do primeiro encontro que teve com Silvio Santos nos bastidores do SBT. Considerada uma das modelos mais exuberantes dos domingos da TV, Gomes conta que ficou nervosa quando soube que o momento de conhecer o comunicador estava próximo.A polêmica foto da homenagem, aliás, foi feito no dia da visita ao patrão.

“Lembro que neste dia, antes da gravação fui levada pela produção até o camarim dele. Fui nervosa, eu não era a Solange que sou hoje, mais extrovertida, era tímida e fiquei sem voz, ele explicou como seria a brincadeira, me desejou boa sorte e disse que eu era muito bonita", afirma.

A também influenciadora diz que é alvo de perseguição de haters nas redes sociais. “Algumas pessoas implicam comigo pois sabem que eu sou de responder, me provocam para ter respostas, mas vivo em uma nova fase, para brigar, só me pagando mesmo [risos] e isso só as emissoras de TV têm potencial. Do contrário, irão perder tempo, mas se me pegarem em um dia ruim… quem sabe”, alfineta.