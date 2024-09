Sobrinha-neta aponta ‘sinal’ em carta especial que recebeu de Silvio Santos

Um mês após a morte de Silvio Santos, sobrinha-neta do apresentador revela carta especial que recebeu dele e compartilha coincidência

Na última terça-feira, 17, a sobrinha-neta de Silvio Santos, Gabriela Abravanel usou as redes sociais para falar sobre a saudade um mês após a morte do apresentador. Além de compartilhar uma carta emocionante que recebeu do tio-avô anos antes de sua partida, ela destacou uma coincidência que chamou sua atenção relacionada à data da morte.

Em seu perfil oficial no Instagram, Gabriela, que também atua como apresentadora na emissora de seu tio-avô, compartilhou o conteúdo de uma carta escrita à mão que recebeu dele há exatamente 17 anos: “A você bonita Gabriela, o tio deseja sucesso, saúde e felicidades com muitos beijos, Silvio Santos” 17 de setembro de 2007”, diz o recado.

Na sequência, Gabriela destacou uma coincidência envolvendo a data da morte do apresentador, que ocorreu no dia 17 de agosto. Segundo a comunicadora, o número passou a ter um significado ainda mais especial, já que foi exatamente nessa data que recebeu a carta do apresentador: “Um mês da despedida, 17 anos dessa carta”, disse.

“Você nos deixou dia 17/08. Dia do meu aniversário, meu número da sorte.. E o Universo me trouxe esse número o tempo todo no último mês. Seguimos com dedicação, carinho, admiração e respeito!”, Gabriela lamentou profundamente a partida do tio e prometeu honrar os mesmos valores que ele destacou em sua carta, além de evidenciar o 'sinal' com a data.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELA ABRAVANEL (@gabriela.abravanel)

Vale destacar que Gabriela é filha de Daniel Abravanel, sobrinho de Silvio Santos. Em suas redes sociais, ela também lamentou a partida: "Hoje, diferente de todos os aniversários, eles estão recebendo você, Tio Silvio! E eu preciso deixar o meu profundo agradecimento e respeito a você escrito aqui… Obrigada por ter mudado todo o futuro da nossa familia”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELA ABRAVANEL (@gabriela.abravanel)

Filha de Silvio Santos mostra uma das heranças deixada pelo pai:

A filha de Silvio Santos, a diretora de arte do SBT Daniela Beyruti, mostrou uma das heranças que o pai deixou. Nesta terça-feira, 17, dia que completou um mês do falecimento do apresentador, a herdeira dele com Íris Abravanel revelou uma coleção que tem de objetos do dono do baú e gravou um relógio no pulso que tem a voz do comunicador.