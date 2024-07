Sasha Meneghel encanta ao surgir em clima romântico com o marido

Fofos! Marido da modelo Sasha Meneghel, o cantor João Lucas registrou um momento bastante romântico entre o casal

Marido da modelo e estilista Sasha Meneghel, o cantor João Lucas encantou os seguidores ao publicar um novo registro especial do casal. Na manhã desta quarta-feira, 17, o artista mostrou que os dois iniciaram o dia em clima de muito romance.

Através de seu Instagram oficial, o companheiro de Sasha compartilhou um vídeo junto com a modelo no elevador do condomínio onde moram. Esbanjando alegria, João Lucas aproveitou o momento para beijar e abraçar a amada.

Enquanto trocavam carinhos, ele cantou um trecho de 'Minuto de Saudade', sua nova música. Fã número um do famoso, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir fez questão de completar a letra da canção junto com o marido.

Recentemente, João Lucas e Sasha estiveram no programa 'Encontro', da TV Globo, e foram surpreendidos com um recado especial de Xuxa. Em um vídeo enviado especialmente a atração matinal, a eterna ‘rainha dos baixinhos’ não poupou elogios ao genro.

"Acho que a Sasha tem que agradecer a mim, porque é um pedido de sogra, é um pedido de mãe para Deus. Eu queria tanto que ele olhasse carinhosamente para minha filha, que tivesse um olhar apaixonado. E ela curtia muito o fato de o Ju [Junno] também fazer música para mim, para encher de música, de poesia. Pronto, aí vem o João", iniciou a apresentadora.

"Eu fico brincando que para ser anjo só faltam as asas. Mas o João também tem um lado que não é muito anjo, não. Mas, quando ele está aqui em casa, enche a casa com música, vive cantando, cantarolando. Esse olhar carinhoso, afetuoso, apaixonado que ele tem pela minha filha, me mata. Então, eu amo de paixão isso", completou Xuxa Meneghel.

Sasha revela se pretende ter filhos com o marido

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Casada com o cantor João Figueiredo, ela revelou se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A estilista pensa em ser mãe, mas não tem planos de engravidar tão cedo.

"Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho. Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida. Enfim, estamos vivendo o nosso momento agora", disse à revista Glamour.

Ela também falou sobre seu casamento com João e disse que os dois estão passando por uma fase de muitas mudanças; confira mais detalhes!