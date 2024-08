Saiba por qual valor foi adquirida jaqueta usada por Kobe Bryant no último jogo dele

O ex-jogador Kobe Bryant fez história no basquete americano e abalou os fãs com a sua morte precoce, aos 41 anos, após uma queda de helicóptero

Uma das peças que marcaram a passagem deKobe Bryant (1978-2020)pela Liga Nacional de Basquete dos EUA (NBA), como jogador dos Lakers, foi adquirida em um leilão por uma pequena fortuna, como apontou o TMZ, nesta segunda-feira (12).

A jaqueta usada pelo jogador no último jogo da vida dele pela liga, em 2016, antes de morrer em um acidente de helicóptero foi vendida por US$ 336 mil, o que ultrapassaria os R$ 1,8 milhões, na cotação atual do dólar.

O vestuário que carrega o brasão dos Lakers e o selo oficial da NBA foi usada pelo craque, conhecido como Black Mamba, em abril de 2016, antes de marcar 60 pontos contra o time dos Utah Jazz, no Staples Center, em Los Angeles, antes de dar adeus à carreira como jogador profissional.

A peça ainda exibe detalhes importantes sobre a história do time em que Kobe esteve por 20 anos. Patches dispostos em uma das mangas da jaqueta marcam os 31 títulos do time, além dos 16 campeonatos (dados referentes à 2016, quando Bryant ainda jogava pelos Lakers).

Segundo o portal norte-americano, até o momento, a identidade do sortudo novo dono da peça segue desconhecida.

O que aconteceu com Kobe Bryant

Nascido em 23 de agosto de 1978, Kobe Bryant teve uma morte trágica e precoce aos 41 anos de idade. O jogador viajava com a filha de 13 anos, Gianna, em um helicóptero que caiu na cidade de Calabasas, nos Estados Unidos, no dia 26 de janeiro de 2020. Além do astro e da filha dele, outros sete passageiros não resistiram à queda.

Na ocasião, o caso foi investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, que apontou uma tomada de "más decisões" do piloto durante a viagem. Ara Zobaya, o responsável pelo controle da aeronave, teria pilotado em alta velocidade e um clima péssimo.