Sacha Bali explica foto abraçado com Alejandro Claveaux

Vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali é questionado sobre foto abraçado com Alejandro Claveaux e fala sobre eles

Vencedor de A Fazenda 16, da Record, o ator Sacha Bali agitou as redes sociais ao mostrar uma foto abraçado com o ator Alejandro Claveaux. Os dois compartilharam a imagem nos stories do Instagram há alguns dias e deram o que falar.

Na legenda, o novo milionário disse: “Meu bezerro”. A foto ganhou repercussão e os internautas até levantaram um questionamento sobre um suposto affair entre eles. Porém, Sacha fez questão de negar.

Em um comentário, Bali contou que os dois são apenas amigos há muito tempo. "Alejandro Claveaux é meu irmão de alma há mais de 15 anos, por isso eu apelidei o bezerro da Fazenda com o nome dele. Se fosse um affair seria uma honra dizer, mas nenhuma das partes tem interesse", disse ele.

Sacha Bali e Alejandro Claveaux

Sacha Bali celebra vitória em A Fazenda 16: 'Coração transborda gratidão'

Após levar para casa o prêmio final de R$ 2 milhões, Sacha separou um tempo na manhã desta sexta-feira, 20, para deixar um breve recado ao público que o acompanhou e torceu por ele. No instagram, o ator compartilhou um vídeo agradecendo o carinho de fãs, amigos e familiares.

"Brasil, muito bom dia! Primeira vez que pego esse telefone para falar com vocês, depois de 100 dias [confinado]. Primeiramente, quero agradecer a cada um que votou, que torceu e mandou energia positiva, que acompanhou minha luta lá dentro e me fez ganhar esse prêmio maravilhoso. Estou em êxtase, não consegui dormir um minuto essa noite", iniciou ele.

"Todo o carinho, toda trajetória, todo mundo sorrindo com brilho nos olhos dizendo que votou em mim e torceu muito. Isso não tem preço. Eu entrei para ganhar esse prêmio, mas o carinho que estou recebendo, não tem preço nenhum. Brasil, mais uma vez, muito obrigado", completou o campeão de 'A Fazenda 16'.

