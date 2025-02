Gabi Prado faz desabafo após anunciar gravidez: 'Medo muito grande'

Em suas redes sociais, Gabi Prado fez um longo desabafo após anunciar que está à espera do primeiro filho com Thiago Gomes

Em suas redes sociais, Gabi Prado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a famosa anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Thiago Gomes.

Nesta terça-feira, 18, a digital influencer publicou algumas fotos em que aparece exibindo a barriguinha da gravidez e fez um longo desabafo. "De coração: Esse bebê que está aqui vai virar o meu verdadeiro propósito! Só eu e Deus sabemos das minhas batalhas, e Ele sempre se mantém aqui! Não sei se é certo ou errado, mas agora eu faço tudo por ele e para ele! Do dia para noite, ele me deu um novo sentido. Com toda dificuldade que passei e passamos, ele veio para me salvar. Nos salvar", começou ela.

Em seguida, Gabi revelou que sente medo da nova fase. "Confesso que, por ser borderline, tenho um medo muito grande, mas trabalho todos os dias incansavelmente para me manter estável e ser a melhor mãe do mundo! Eu passei da solidão à solitude e sempre voltava para a solidão, mas agora eu sei que não sou mais sozinha! Parei de trabalhar, parei minha vida. Muitos desacreditaram da minha saúde mental, nem sequer respeitaram ou respeitam até hoje. Foi tão doloroso perceber que quase não tenho amigos e que família é o que a gente constrói. Agora, mais do que nunca, cada dedinho que faço aqui dentro me dá forças para continuar".

Em seu relato, ela também confessou que pensou em não expor a gestação. "Confesso que não queria expor, mas a barriga já não tem como esconder. Espero que tenham paciência comigo, mãe de primeira viagem, porque eu nunca mais posso querer desistir! 'Ah, mas era só não ter revelado'. Depois de quase três meses pensando, esse direito é meu, do meu marido, da minha família! Eu queria ter escrito somente o que todas as blogueiras escrevem: Somos cinco! A família cresceu! Mas não consegui. Eu precisava pedir, mais uma vez, respeito e que, a partir de hoje, depois desse relato, eu nunca mais tenha que desistir de nada por conta da internet! É caro se curar. E sim, eu estou muito feliz e vivendo o meu maior sonho! Obrigada a todos pelas mensagens, pelo amor e por torcerem pela minha felicidade… Vem um(a) baby Dine por aí! Com amor, Gabi", concluiu.

"Que felicidade a minha poder te carregar aqui todos os dias! Estamos com sintomas de breguice e muito amor! Viver é fera demais! De início, não foi nada fácil, mas Deus estava nos preparando para o amor mais sincero e gostoso do mundo! São quase cinco meses com você aqui dentro, e a gente não consegue mensurar a ansiedade de te conhecer! Deusão é tão bom comigo, com a nossa família! (Tu vai ver que família... Suas irmãs não se gostam ainda. A Cleide Cerveja senta o cacete na Dina Sauro, mas acho que, com a sua chegada, elas vão ficar de boa. Elas já ficam deitadas com você e sabem que você vai mandar em todos nós, né?)", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Gabi confessou que, no início, não gostou de estar grávida. "Nosso Deusão não falha em absolutamente nada! Até quando eu era a Bella do Crepúsculo e você sugava toda minha energia, Ele sabia o que estava fazendo! (Eu odiava estar grávida, mas já amava muito você! Conversamos várias vezes sobre isso, né? Passou!) Hahaha. Podia ter maneirado? Podia! Mas hoje sei que não é mais só sobre mim, sobre minhas frescuras para comer e beber água, por exemplo. É sobre saber que você precisa de mim, de nós, e que tudo o que pudermos fazer para te ver sempre bem, a mamãe e o papai vão fazer!", acrescentou.

"Obrigada por ter mudado nossas vidas da noite para o dia, por nos manter fortes e por nos salvar. Com você, a vida é muito mais legal, baby Dine! Hahaha. A gente já te ama de uma forma que o coração derrete e os olhos sempre enchem de lágrimas! E ah, já vai se acostumando: a mamãe é muito brega, tá? Doida, doida! Já fez muitas besteiras na vida, mas o melhor que ela tem, ela vai te ensinar! Vem logo! Estamos contando os segundos para a sua chegada!", finalizou.

