Médica de Preta Gil fala sobre doença da cantora: ‘É a mesma’

Médica da cantora Preta Gil conta o que as análises revelaram sobre a doença de Preta Gil após duas cirurgias contra o câncer

A médica oncologista Fernanda Capareli, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, falou sobre a doença da cantora Preta Gil. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela revelou que o câncer da artista que foi removido em dezembro de 2024 é o mesmo que apareceu em janeiro de 2023.

"Tanta a análise dos tumores da primeira cirurgia quanto da segunda cirurgia mostram que é a mesma doença, ela só retornou depois de um tempo depois da primeira cirurgia”, disse a médica.

O tumor original de Preta Gil foi o câncer no reto , que foi removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

Saiba os detalhes do que foi feito na cirurgia de Preta Gil

Ainda no Fantástico, o público descobriu os detalhes do que aconteceu na cirurgia de Preta Gil. Os médicos precisaram tomar várias atitudes para ajudarem a cantora a lutar contra o câncer.

A primeira atitude dos médicos foi remover seis novos focos de tumores que foram identificados pelos médicos no segundo semestre de 2024. Os focos de tumores eram: 4 deles no peritônio, que é a membrana que reveste o aparelho digestivo, e 2 no sistema linfático.

O segundo objetivo dos médicos envolveu a remoção de um bloco do aparelho digestivo, parte do sistema linfático e fizeram a reconstrução do ureter e de um pedaço da bexiga. Por fim, os médicos ainda colocaram a bolsa de colostomia definitiva no abdômen dela.

Depois da cirurgia, Preta Gil ficou 3 dias em coma induzido para se recuperar e também precisou de transfusões de sangue contra a anemia.

