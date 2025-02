Às vésperas do casamento, noiva de Amado Batista realiza procedimento nos dentes

A modelo Calita Franciele investe valor exorbitante para transformar o sorriso antes do casamento com o cantor Amado Batista, agendado para 15 de março

A noiva do cantor Amado Batista, a Miss Universe Mato GrossoCalita Franciele, desembolsou cerca de R$ 150 mil para colocar lentes de contato de porcelana nos dentes nesta terça-feira, 18. O procedimento foi realizado pelo Dr. Rogério Penna, que também já atendeu Amado Batista. Além do veterano, André Valadão, Priscila Fantin e Leo Dias já passaram pelo consultório do especialista.

A cerimônia de casamento de Amado e Calira, 50 anos mais nova, será realizada no Mato Grosso no dia 15 de março.

Confira, abaixo, o resultado do procedimento realizado nos dentes de Calita Franciele:

Calita Franciele exibe resultado de procedimento estético nos dentes - Foto: Reprodução/Instagram

Horário e local do casamento de Amado Batista e Calita Franciele

O cantor Amado Batista, de 72 anos, e a namorada, Calita Fraciele, de 23, irão oficializar a união no dia 15 de março e o horário e local da cerimônia foram revelados nesta terça-feira, 18. De acordo com o portal LeoDias, o casal irá subir ao altar às 16h30, na Fazenda AB, que fica situada no município de Cocalinho, Mato Grosso.

A fazenda é de propriedade de Amado e conta com proteção ambiental. São 35 mil hectares e, hoje, avaliada em R$ 350 milhões. A fazenda tem 7.200 m², sendo desses 4680 m² de área útil.

Para otimizar o planejamento do casamento, Calita teria decidido montar um grupo de WhatsApp com os convidados que já receberam o convite, e por lá tem instruído eles para a cerimônia. Confira!

