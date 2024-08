Sabrina Sato recebe previsão de casamento e mais filhos

Sabrina Sato visitou um japonês que faz previsões sobre o futuro e descobriu que tem um casamento e mais filhos a caminho

Sabrina Sato decidiu ter uma experiência diferente e visitou Ito San, um famoso quiromante que atende no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Por meio de uma técnica de leitura de mãos, o japonês de 90 anos faz previsões sobre o futuro das pessoas.

Ito prevê sobre as mais diversas áreas como profissional, pessoal, amorosa. Nesta quarta-feira, 7, a apresentadora compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo do momento. Sobre a área profissional, Ito afirmou "serviço tá bom" e a "credibilidade é muito boa".

Já sobre a vida pessoal, as previsões foram surpreendentes. "Tem casamento chegando. Cuidado para não casar muito", disse ele, que também afirmou que a famosa terá mais dois filhos. Atualmente, Sabrina namora Nicolas Prattes e é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Não demorou muito para que a publicação recebesse inúmeros comentários. "Não acredito que a diva veio no meu bairro e eu não vi", lamentou uma internauta. "Casamento vem aí... três filhos... Calma, gente... Curta muito essa sua fase, lobinha inspiradora", escreveu outra seguidora de Sabrina.

Amor próprio

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Na terça-feira, 6, a apresentadora publicou um vídeo que deixou seus fãs boquiabertos.

Na vídeo, publicado no Instagram, a famosa aparece em seu quarto apenas de lingerie e faz diversas poses, caras e bocas na frente da câmera. "Me curtindo em casa", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários elogiando a beleza da musa. "Que mulher", escreveu uma internauta. "Com esse corpão, até calçola da vovó ia ficar perfeito", brincou outra. "Deusa e poderosa", elogiou mais uma.