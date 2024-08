Sabrina Sato arrasa com look ousado em evento de Carnaval

Sabrina Sato marcou presença no lançamento dos enredos das escolas de samba e arrasou com um look para lá de ousado, com muita transparência

Os preparativos para o Carnaval de 2025 já estão a todo vapor. Na noite da última sexta-feira, 30, aconteceu um evento de lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Como era de se esperar, muitos famosos marcaram presença, entre eles Sabrina Sato, que é um dos principais rostos do Carnaval brasileiro.

A Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel arrasou na escolha do look e já surgiu em clima de folia na Cidade do Samba. Sabrina apostou em um vestido preto com bastante transparência e recortes estratégicos, o que ressaltou a sua forma.

Para completar a produção, a apresentadora usou um óculos escuros com muitos cristais e brilho para combinar com o evento.

Declaração

Nicolas Prattes e Sabrina Sato viraram meta de relacionamento desde que assumiram o relacionamento, no início deste ano, e seguem encantando os fãs com cliques da relação. Na quarta-feira, o ator dividiu algumas imagens românticas com a apresentadora e encantou seguidores ao compartilhar uma declaração amorosa a ela, junto das imagens.

"Com o amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade", escreveu Nicolas na legenda da publicação. O ator mostrou registros de um passeio que fez com a namorada, onde os dois puderam curtir desde um chamego ao por do sol a uma programação radical de surfe, acompanhados também de alguns amigos.

"Te amo demais", reagiu a apresentadora aos cliques.

Nos comentários do post, fãs se derreteram pelo casal: "Que delícia! Quem me dera um amor tão vivo assim", pontuou uma admiradora de Nicolas. "Vidas solteiras importam!", brincou a outra. "Como o amor é lindo! Sabrina Sato e Nicolas Prattes que o digam", pontuou uma usuária do Instagram. "Casalzão!", elogiou a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Nicolas Prattes está confirmado como Rudá na novela Mania de Você, que tem estreia prevista para o dia 6 de setembro na Rede Globo.